Yerli şarj istasyonu Trugo elektrikli araçların şarj ücretlerine zam yaptı

Türkiye’nin yerli şarj istasyonu markası Trugo, artan maliyetleri gerekçe göstererek şarj tarifelerinde düzenlemeye gitti. Togg tarafından hayata geçirilen Trugo ağında, DC hızlı şarj hizmeti sunulan istasyonlarda fiyatlar iki farklı güç seviyesine göre yeniden belirlendi ve yukarı yönlü güncellendi.

AC şarj noktaları da zamdan etkilendi

150 kW’a kadar olan DC şarj noktalarında birim fiyat 10,60 TL’den 13,78 TL’ye, 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj ünitelerinde ise fiyat 11,82 TL’den 15,36 TL’ye yükseltildi. Böylelikle DC şarj noktalarında sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 29,94 artış gerçekleştirildi.

Daha yavaş dolum sağlayan AC şarj noktaları da zamdan etkilendi. 22 kW ve altı güce sahip AC ünitelerinde birim fiyat yüzde 17,19 artışla 8,49 TL’den 9,95 TL’ye çıkarıldı.