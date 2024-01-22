Yerli üretici 5G'nin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır

LEFKOŞA/EKONOMİ

Yerli üreticiler, mobil internette 10 kat daha fazla hız sunan 5G için A’dan Z’ye tüm donanımlarda iddialı olduklarını açıkladı. Mobilfest fuarının ana sponsorluğunda KKTC’nin başkenti Lefk oşa’da düzenlenen Haberleşme Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Başkan Vekili İlyas Kayaduman, “HTK kapsamında 160 yerli teknoloji şirketimiz var. Bu şirketlerin her biri 5G’nin farklı komponentlerini üretiyor. Yani antenden radyo linke, çekirdek şebekeden, baz istasyonuna ve fiber kabloya kadar her şeyi üretebiliyoruz. Uçtan uca 5G’nin tüm ihtiyaçlarını yerli şirketlerimizle karşılayabiliriz” dedi.

Dünyada 5G ile ilgili üretim yapan 7 ülkeden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken İlyas Kayaduman, “Ülkemiz dünyada söz sahibi olacak konuma erişti. Yani çok büyük bir ihracat potansiyelimiz var. İkili anlaşmaların arasına 5G’nin de konulması lazım. Şu an Kıbrıs’tayız. Örneğin burada operatörlerin 5G için toplamda 100 milyon dolar gibi bir para harcamaları lazım. Yani bu hizmetler yerli olsa 100 milyon dolar bizde kalacak. Biz, 5G çalışmalarına haberleşme teknolojileri kümelenmesi olarak talibiz. Bu fırsatın bizlere verilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye ortalamadan fazla büyüyecek”

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, Türkiye’de 100 civarında teknokent ve sektörde 200 bini aşkın istihdam bulunduğunu belirterek, “Genç ve yetenekli insan kaynağımız ve her geçen gün artan hizmet talebi dikkate alındığında sektörümüzün 2024 yılında da ortalamanın üzerinde bir büyüme sergilemesini bekliyoruz. 2023-2028 yılları arasında dünyada yazılım sektörü gelirlerinin yıllık yüzde 5 büyümesi beklenirken, Türkiye’de yüzde 10 büyüyecek. Yazılım ve bilişim sektörü Ocak-Kasım 2023 döneminde bir önceki yılın aynı döneme göre yaklaşık yüzde 17 artışla 3 milyar dolar bandına ulaştı. 2023 yılı 3,5 milyar dolar bir ihracat geliriyle tamamlanıyor” diye konuştu. Küresel yazılım ve bilişim sektör büyüklüğünün 5 trilyon dolar civarında olduğunu ifade eden İlhan Bağören, Türkiye’de ise sektör büyüklüğünün 25 milyar dolar civarında olduğu kaydetti.

Mobilfest’te hedef 20 bin ziyaretçi

expoHIS Genel Müdürü Kenan Onak ise Mobilfest İletişim Teknolojileri Fuarı’nın bu yıl 25-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirterek, 300 katılımcı ve 20 bin ziyaretçi bekliyoruz. Hedefimiz üst düzey 100 satın almacıyı fuara getirmek. Artan katılımcı, ziyaretçi ve satın almacı sayısına bakarak geçtiğimiz yıla göre 3-4 kat daha yüksek bir ticari hacim oluşturacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu.

“YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİMİZİ KKTC’DE KULLANMAK İSTİYORUZ”

HTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaman, KKTC’nin teknoloji yolculuğuyla ilgili olarak şunları anlattı: “KKTC’de 3 yıl içinde 5G’ye geçilmesi amaçlanıyor. Burada 4.5G’nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile birlikte yine 5G’ye geçişte de yerli ve milli teknolojimizi burada kullanmak istiyoruz. Bu alanda teknolojik olarak yapılması gereken her şeye talibiz. Bu görevi yerine getirebilecek yetkinlikteyiz ve göreve talibiz. Önemli olan hakimiyetin yerli ve milli olması. Bir görev verilirse buradaki gelişimin daha da hızlanacağına ve artık Türk firmalarının da büyük oyuncu haline geleceğine inanıyoruz.”