Yerli ve milli üretime yönelik döngü Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleneksel hale getirdiği ekonomi buluşmalarının bu ayki konukları EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile televizyon programcısı ve ekonomist Dr. Barış Esen oldu. Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı’nın ev sahipliği yaptığı “2026 Gündem Ekonomi” konulu panele katılan Güldağ ve Esen, küresel piyasalar, Türkiye ekonomisi ve yerel dinamiklerini ele aldıkları birer sunum yaptılar. Başkan Erol Hatırlı, madencilik sektörlerinden 54 ülkeye 1 milyar dolar ihracat yapan 1370 firmayla yaklaşık yirmi bin kişiye istihdam sağlayan güçlü bir ekonomiye sahip olduklarını belirtti.

“Yeni bir planlanmaya ihtiyacımız var”

Türk ekonomisinin yeniden planlanmaya ihtiyacı olduğunu değinen EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “Dünya ekonomisi gelecek 10 yıl içinde türbülansa girecek. Türkiye olarak bizimde yeni bir planlanmaya ihtiyacımız var. Bağımlılık artık silaha dönüşmüş durumda, bu nedenle dış ülkelere olan bağımlılığımızdan kurtulmamız gerekir. Yerli ve milli olma döngüsü işte bu yüzden için çok önemli. Kendi kendine yeten savunma sanayi, tarım, enerji, hayvancılık yani planlı bir şekilde üretim yapmamız gerekiyor. Bir diğer önemli unsur ise değerli madenlerimiz, ülkeler artık değerli madenleriyle güç gösterisi yapmaya başladı. Altın, gümüş, bakır veya diğer madenler bunlar artık tüm ülkelerin güç ölçülerini gösteriyor. Altın’ın bu yıl her zamankinden daha çok prim yapacağını düşünüyorum. Türkiye’de güvensizlik ortamı olduğu sürece madenler her zaman yeni zirveler yapar” diye konuştu.

“Türkiye’nin enflasyonu hep çıkıyor”

Türkiye’nin ve hepimizin en büyük sorunu enflasyon olduğuna dikkat çeken ekonomist Dr. Barış Esen, dünyanın da bir enflasyonu olduğunu ama Türkiye ile dünya enflasyonu arasında her zaman bir farklılaşma olduğuna dikkat çekerek, “Dünya’nın enflasyon ortalaması 3.4 olarak açıklandı. Dünya enflasyonu sadece pandemi döneminde çift haneli rakamlara çıkmış. Bugün itibarıyla en yüksek enflasyon ortalaması 31.5 ile Arjantin’e ait, hemen arkasında merkez bankasının bu hafta açıkladığı rakama göre Türkiye 30.7 ile geliyor. Avrupa ülkelerinde ortalama 1.9, Almanya’da 2.1, Güney Afrika’da 3.6, Amerika’da 2.2, üç yıldır savaş halinde olan Rusya’da 5.6, Ukrayna’da 4.3 Olarak açıklandı” diye konuştu.