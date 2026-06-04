Yerli ve yabancı yatırımcılar bayrama TL varlıkları satarak girdi

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 22 Mayıs haftasında 293.1 milyon dolarlık hisse senedi, 334.8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 36.5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı. Yabancının 15 Mayıs haftasında 44 milyar 399,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Mayıs haftasında 41 milyar 532,6 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 60,2 milyon dolardan 14 milyar 515,6 milyon dolara inerken, ÖST stoku 1 milyar 588,9 milyon dolardan 1 milyar 545,8 milyon dolara geriledi. Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcılar 1.86 milyar dolar hisse senedi alırken, devlet tahvillerinde 540 milyon dolar satış gerçekleştirdi.

Haftalık para ve banka verilerine göre 22 Mayıs haftasında yurtiçi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 333 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 359 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış 26 milyon dolar azaldı. Gerçek kişilerin kıymetli maden depo hesaplarında parite etkisinden arındırılmış 236 milyon dolarlık artış dikkat çekti.

Öte yandan BDDK haftalık verilerine göre 22 Mayıs haftasında kur korumalı mevduat hesapları 5 milyon lira azalarak 384.2 milyon liraya geriledi. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 130 milyar 500 milyon lira artarak 25 trilyon 676 milyar 319 milyon liradan 25 trilyon 806 milyar 818 milyon liraya çıktı.