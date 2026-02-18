Yerli, yabancı yatırımcı hisse senedi piyasalarına koşuyor

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul endekslerinde yeni yılla birlikte başlayan olumlu seyir ve üst üste kırılan rekorlar yatırımcıların yönünü yeniden hisse senetlerine çekti. Borsa İstanbul yatırımcı sayısı yeni halka arzlarında etkisiyle yılbaşından bu yana 200 bin kişi artış gösterirken hisse senedi fonlarına da aynı dönemde 50 bine yakın yeni yatırımcı katıldı. Hisse senedi piyasası piyasa değeri yılbaşından bu yana 4.15 trilyon lira artarken hisse fonlarının toplam fon büyüklüğü de aynı dönemde 33 milyar liranın üzerinde büyüdü. Yabancının ilgisi ise artarak devam ediyor yılbaşından bu yana giriş 2.5 milyar doları aştı. Dün ise rekorların ardından uzmanların verdiği bilgiye göre endekslerde bir düzeltme hareketi yaşandı. Uzmanlar sanki Türkiye’nin kredi notu artmışçasına hızlı bir fiyatlama yaşandığını beklenti o yönde olsa bile temkinli olunmasında fayda olduğunu vurguladı.

Yabancıların geri dönüşü

Hisse senedi piyasası sıkı para politikası döneminde sabit getirili yatırım araçlarına yönelen ilgi ve şirketlerin performansları nedeniyle son yıllarda geride kaldı. Bu yıl ise hem politika faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik beklenti, hızlanan halka arzlar ve son dönemde Türkiye hisse senedi piyasalarını unutmuş yabancı yatırımcının görece geri dönüşü Borsa İstanbul endekslerinde tarihi zirvelerin görülmesini sağladı. Borsa İstanbul BİST100 endeksi TL cinsi 14 bin 433,15 puanı dolar cinsi 328 seviyesine geride bırakarak rekorlara imza attı. Dün ise endekslerde dalgalı bir seyir gözlendi, piyasa uzmanları endekslerin düzeltme satışlarının sınırlarına girdiğini özellikle 14 bin 500 seviyesinden bir düzeltme beklentisinin olduğunu belirtti. Piyasa uzmanlarına göre yabancı ilgisi bakımından da hafif bir sönümlenmeye girildiği ve kısa vadede yabancı girişinin sonuna gelinmiş olabileceğini vurguladı. Ancak borsa endeksleri için beklentiler halen daha olumlu. Uzmanlar endekslerin en geç yaz aylarında en yüksek seviyelerini kırmasını tahmin ediyor.

MKK'ya göre 6,7 milyonu aştı

Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 9 halka arz ve bu hafta talep toplamaya başlayacak bir yeni halka arz daha olması da yatırımcının hisse senedi piyasasına olan ilgisini güçlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 16 Şubat itibariyle hisse senedi piyasasındaki yatırımcı sayısı 6.71 milyona ulaştı. Geçen yıl sonunda bu rakam 6.51 milyon seviyesinde bulunuyordu. Yılbaşından bu yana hisse senedi yatırımcı sayısındaki artış 200 bini aşmış durumda. Endekslerdeki yükseliş de hisse senetlerinin piyasa değerine de olumlu yansıdı. Geçen yıl sonunda borsada piyasa değeri 17.33 trilyon lira iken dün itibariyle 21.48 trilyon liraya yükseldi. Bu yılbaşından bu yana 4.15 trilyon liralık bir artışa işaret ediyor. Yatırımcının ilgisinin hızla arttığı borsada yılbaşından bu yana BİST100 endeksinde yüzde 27,26, yabancının en çok ilgi gösterdiği bankacılık endeksinde ise yüzde 23,24 seviyelerinde bir artış yaşandı.

Fonlar biraz gerilerde kaldı

Borsa İstanbul yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana hızla artarken hisse senedi fonlarına da ilgi yaşandı. Ancak borsanın biraz gerisinde kaldı ilgi. TEFAS verilerine göre hisse senedi fonlarının yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana 49 bin 708 arttı. 1 milyon 441 bin 141 olan hisse senedi fonlarındaki yatırımcı sayısı 1 milyon 490 bin 849'a yükseldi. Borsadaki yükselişin de etkisiyle hisse senedi yatırım fonlarının toplam büyüklüğü de arttı. Geçen yılsonunda 168 milyar 12,5 milyon lira olan hisse senedi fonları toplam büyüklüğü 201 milyar 26,7 milyon liraya çıktı. 33 milyar 14 milyon liranın üzerinde bir büyüme gerçekleşti.

Not artmış gibi hızlı fiyatlama

Borsada endekslerde düzeltme hareketi olsa ve gün içinde yüksek dalgalanmalar yaşansa da hisse senedi piyasalarından uzmanların 2026 için umutlar yüksek. Yılbaşında yayımlanan raporlar yüzde 36-41 arasında yılsonu beklenen enfl asyonun çok çok üzerinde getiri beklentilerini içerdi. Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre yılbaşından bu yana hızlı yükselişin nedenlerinin başında geçen yıldan ertelenen talep, kur ve faize dair görüşlerin biraz daha netleşmesi ve 2026 bilanço beklentilerinin olumlu olması yer alıyor. Uzmanlar tüm bu olumluluğa rağmen biraz hızlı bir fiyatlama yaşandığına işaret ederken Türkiye’nin kredi notu artmışçasına fiyatlama yapıldığını dile getirdi. Her ne kadar tahminler arasında bu yıl içinde Türkiye’nin kredi notuna yönelik artış beklentileri yer alsa da uzmanlar yatırımcıların temkinli olmasını önerdi.

Ata Turizm halka arzına 5.7 kat talep geldi

Ata Turizm, 11-12-13 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşen halka arzı tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre halka arz büyüklüğü 3.1 milyar TL olarak gerçekleşti, halka açıklık oranı yüzde 34,9 oldu. Açıklamaya göre halka arza 5,7 kat 18 milyar TL tutarında talep geldi. Dorak Holding ve Ata Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü “Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı sahip olduğumuz stratejik opsiyon hakkının değerlendirilmesi kapsamında değerli taşınmazların portföyümüze kazandırılmasında ve faaliyetlerimizin büyümesini destekleyecek işletme sermayesi ihtiyaçlarımızın karşılanmasında kullanmayı hedefl iyoruz. Halka arzla birlikte şeff afl ık, kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda yeni bir döneme adım atıyoruz” dedi. Bu hafta Empa Elektronik halka arzı var. Toplam büyüklüğü 836 milyon TL’ye ulaşması beklenen halka arz için 19-20 Şubat tarihlerinde, pay başına 22 TL sabit fiyatla talep toplanacak.