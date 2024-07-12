Yerli yurt dışına yöneldi: Tatil harcamaları ve gayrimenkul alımları rekor kırdı

Yükselen faizler, döviz, altın ve gayrimenkul fiyatlarıyla karşılaştırma imkanı sunarken, enflasyondaki yükselişle kurlardaki yatay seyir de parası olanı yurt dışına yöneltti.

Ev fiyatlarındaki yükseliş son yıllarda yurt dışındaki fiyatları geçerken, tatil fiyatları da her gün sosyal medyada karşılaştırmalara neden olarak yurt dışında daha uygun görülüyor.

Sözcü'den Emre Deveci haberine göre, Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımları 2024 yılı ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 oranında arttı. Böylelikle yurt dışında alınan gayrimenkuller 1 milyar doları aştı. Son bir yıllık yıla bakıldığında ise 2 milyar 444 milyon dolarlık gayrimenkul alındığı görüldü.

Yabancıların alımları düştü

Türkiye'deki gayrimenkul alımı ile vatandaşlık kazanan yabancıların ise alımları düştü.

Türkiye'de gayrimenkul fiyatlarındaki artış son aylarda enflasyonun altında kalsa da son 4 yıldaki yükseliş halen yüksek fiyat seyrini koruyor. Yatırım amacıyla gayrimenkul almak isteyen yerli birikim sahipleri ise yurt dışına yönelirken, cari açık için de olumsuz bir tablo oluşuyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin, yurt dışı gayrimenkul yatırımları 2024 yılı mayıs ayında 288 milyon dolar olurken, Mart 2024'te görülen 298 milyon dolarlık rekora yakın seyretmeye devam etti.

Rekor kırdı

2024'ün ilk beş ayında toplam yurt dışı gayrimenkul alımı, aynı dönemler içinde rekor kırdı.

Yılın ilk beş aylık dönemlerinde yurt dışı gayrimenkul alımları 2019 yılında 201 milyon dolar, 2020 yılında 125 milyon dolar, 2021 yılında 197 milyon dolar, 2022'de 155 milyon dolar ve 2023'te de 704 milyon dolar olmuştu.

Yıllık bazda bakıldığında, Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımları, 2 milyar 444 milyon dolarla yıllık zirvesini yeniledi. 2023 yılında yıllık artış yüzde 163,7 ile 2 milyar 86 milyon dolar ile rekor seviyede olmuştu.

Türkler en çok hangi ülkede ev alıyor?

TCMB verilerinde Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının ülkelere göre dağılımı yer almazken, "genel yurt dışı doğrudan yatırımlar" ile ülke kırılımı bulunabiliyor.

Gayrimenkul yatırımında, Yunanistan ve altın vize uygulamasıyla Portekiz öne çıkıyor.

Yunanistan'a yapılan yatırım 2021'de 21 milyon dolar ve 2022'de 52 milyon dolar olurken, 2023'te 203 milyon dolar olmuştu.

Portekiz'e doğrudan yatırım da 2022'de 13 milyon olurken, 2023'te 159 milyon dolara yükselmişti. 2022'den 26 milyon dolar olan İtalya'ya doğrudan yatırım da 2023'te 112 milyon dolara, İspanya'da 39 milyon dolardan 89 milyon dolara, İngiltere'ye de 211 milyon dolardan 513 milyon dolara çıkmıştı.

Türkler tatil için de yurt dışına gidiyor

Yurt içi yerleşiklerin, yurt dışı seyahat giderleri artmaya devam ediyor. TCMB verilerinde, 2024'ün Ocak-Mayıs döneminde yurt dışı seyahat giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında artarak 3 milyar 189 milyon dolar oldu.

"Seyahat giderleri" kalemi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 64,2 oranında artarak 6 milyar 653 milyon dolar ile rekor kırmıştı.

TÜİK verilerinde de 2024'ün ilk çeyreğinde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, yıllık bazda yüzde 18,4 oranında artarak 2 milyon 449 bin 225 kişi olarak görülmüştü. Kişi başı ortalama harcama ise 727 dolar olarak hesaplanmıştı.