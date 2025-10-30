Yesen Burger kimin? Konkordato başvurusunda bulunan Yesen Burger'in sahibi kim?

Yesen Burger kimin? Türkiye’nin yerli fast-food markaları arasında kuvvetli bir konuma malik olan Yesen Burger, son zamanlarda yükselen maliyetler ve işçi giderleri nedeniyle kritik bir karar almak zorunda kaldı. Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi ve 250 personeliyle hizmet veren şirket, mali yapısını muhafaza etmek hedefiyle konkordato başvurusunda bulundu. “Bi Yesen, Anlarsın” sloganıyla tanınan ve Türk damak tadına uygun menüleriyle dikkat çeken Yesen Burger’in konkordato kararı, hem sektör temsilcileri hem de tüketiciler arasında büyük merak uyandırdı. Peki, Yesen Burger’in sahibi kim, konkordato aşaması nasıl sürecek, firma neden bu kararı aldı? İşte ayrıntılar…

Yesen Burger kimin?

Yerli fast-food markaları arasında dikkat çeken Yesen Burger, bağlı bulunduğu Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinden konkordato başvurusunda bulundu. 30 Ekim Perşembe günü yapılan açıklamada, şirketin son dönemde artan ekonomik zorluklar ve finansal baskılar nedeniyle mahkemeye konkordato talebi sunduğu belirtildi.

Yesen Burger sahibi kim?

Başvuruyu değerlendiren Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte Yesen Burger’in mali yapısını yeniden düzenlemesi ve borçlarını yapılandırması hedefleniyor. Türkiye’nin yerli burger markaları arasında önemli bir yere sahip olan Yesen Burger, alınan bu karar ile faaliyetlerini sürdürebilmek için kritik bir yeniden yapılanma sürecine girmiş oldu.