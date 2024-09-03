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Yeşil altın tezgahlarda yerini aldı

Siirt’te çiftçilerin en büyük gelir kaynaklarından olan taze Siirt fıstığı, eylül ayının başlangıcı ile tezgahlarda yerini aldı.

Haber Merkezi
İHA
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Yeşil altın tezgahlarda yerini aldı
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Siirt fıstığı yeni mahsulü piyasa çıkarak, tezgahlarda yerini almaya başladı. Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği Siirt fıstığının bu yıl ki fiyatı 300 TL’den alıcı buluyor. Siirt fıstığının kızarmış olanları toplanmaya başlarken, Eylül ayı içerisinde Siirt fıstığının hasadının tamamlanması bekleniyor.

Fiyatı 300 TL

Bu yılki fıstıkların güzel olduğunu belirten kuruyemiş esnafı Ramazan Yılmaz, "Tam hasadımız başlamamış. 15 Eylül’de hasadımız başlıyor. Şu anki fiyatını da 300 liradan başlattık. Siirt halkımız da bu fıstığı çok seviyor. Kimisi yaş halini daha çok seviyor. Kuru halini sevmiyor fıstığın. Her zaman olmadığı için bazıları alıp da kışlık yapıp dolaplarına da koyabiliyor. Fıstıklarımızın hepsi çatlak, hepsi tek tek seçilmiş. Dalından seçerek geliyor bu fıstıklar bize’’ şeklinde konuştu.

Müşteri Turan Açıkgöz ise; "Bende 2 kilogram aldım. Siirt yaş fıstığını çok seviyorum. Herkese tavsiye ediyorum’’ dedi.

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