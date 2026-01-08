Yeşil Çevre’den Bursa Ovası’na 27,7 milyon metreküp can suyu verildi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

“21. Yüzyılın İmece Efsanesi” olarak tanımlanan kooperatif, 2025’te 27,7 milyon metreküp atık suyu ileri biyolojik yöntemlerle arıtarak doğaya kazandırırken, sanayide suyun geri kazanımına yönelik kritik bir yatırım sürecine girdi. Kooperatif Genel Müdürü Mehmet Aydın, kâr amacı gütmeyen kooperatif sayesinde hem çevrenin korunduğunu hem de sanayicinin rekabet gücünün artırıldığını vurguladı.

Mehmet Aydın, Kestel, Barakfakih ve Uludağ OSB’lerindeki sanayi tesisleri ile Gürsu ve Kestel ilçelerinin evsel atık sularını kapsayan geniş bir havzada yürütülen çalışmalarla Bursa Ovası’nın su varlığının korunduğunu ifade etti. Aynı dönemde akredite laboratuvarda gerçekleştirilen 12 bin 725 analizle uluslararası standartlarda veri üretildiğini söyledi.

Sanayide su geri kazanımında proje aşaması tamamlanıyor

Arıtılmış suların yeniden sanayide kullanılmasını hedefleyen “Proses Suyu Geri Kazanımı” projesinde, teknik projelendirme aşamasına geçildi. Mehmet Aydın, mühendislik hesapları ve uygulama projeleri için firmalarla sözleşmelerin imzalandığını belirterek, teknik sürecin tamamlanmasının ardından sahada uygulamaya geçileceğini söyledi. Projenin, yeraltı su kaynaklarını koruyarak sanayiye sürdürülebilir bir alternatif sunması hedefleniyor.

Yeşil Çevre’nin yalnızca bir arıtma tesisi değil, aynı zamanda entegre bir atık yönetim merkezi olduğuna dikkat çeken Aydın, 2025 boyunca 5 milyon kilogram katı atığın toplandığını ve önemli bir bölümünün ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırıldığını açıkladı. “Sıfır Atık” hedefi doğrultusunda 80 firmaya hizmet veren kooperatif, döngüsel ekonomi uygulamalarıyla öne çıkıyor.

Temiz hava yatırımlarında sona yaklaşıldı

Bölgedeki hava kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların da hız kazandığını belirten Mehmet Aydın, Uludağ OSB, Kestel OSB, Barakfakih OSB ile Gürsu ve Kestel belediyeleriyle iş birliği içinde çalışıldığını söyledi. Sanayi kaynaklı emisyonları azaltacak ileri teknoloji filtreleme sistemlerinin devreye alınması için yürütülen çalışmaların önümüzdeki ay somut sonuçlar vermesi bekleniyor. Yeşil Çevre’nin gelecek vizyonuna da değinen Aydın, 2025’in hazırlık yılı olduğunu, 2026’nın ise yatırımların sahaya yansıyacağı bir “uygulama ve yeşil dönüşüm” yılı olacağını vurguladı. Su geri kazanım tesisisinin inşası, hava kalitesini iyileştirecek teknolojilerin entegrasyonu ve Yeşil Mutabakat sürecine uyumun öncelikler arasında yer aldığını belirten Aydın, karbon ayak izini düşüren, suyu döngüsel kullanan ve kaynaklarını verimli yöneten bir organize sanayi havzası için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.