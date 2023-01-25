Yeşil Dönüşüm Belgesi'ne finansman kolaylığı

ANKARA-Ankara Genç İş İnsanları Derneği’nin (ANGİAD) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle düzenlediği “Yeşil Dönüşüm Zirvesi” nde Sanayide yeşil kalkınma, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi gibi konular masaya yatırıldı.

Açılışta konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulusal Emisyon Ticaret Sisteminin pilot uygulamasının 2024 yılında başlayacağını duyurdu. Ülke sanayisinin temiz yatırım ve üretim süreçlerine, adaletli büyüme stratejisiyle destek olacaklarının altını çizen Bakan Kurum, sanayide büyük bir dönüşüm sürecinin başladığını aktardı.

İklim değişikliğine uyum kapsamında üretim ve rekabet gücünü olumsuz etkileyecek unsurlara karşı önlemler alındığını söyleyen Murat Kurum, sanayi bölgelerinin tamamını sıfır atığı merkeze alan bir anlayışla geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Dönüşüme 3.1 milyar dolarlık finansman

2022 yılında 2.8 milyon ton atığın alternatif hammadde olarak sanayide kullanıldığına değinen Kurum, enerji ve kaynak verimliliği ile sıfır atık prensibini gösteren her tesise de Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi vereceklerini söyledi. Kurum, belgeyi almaya hak kazanan sanayi tesislerinin, uluslararası mutabakatlar çerçevesinde elde edilen 3 milyar 158 milyon liralık finansmandan yararlanabileceğini kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarının da önemine işaret eden Kurum, bu kapsamda, atıl, tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare arazinin rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için kullanılmasını sağladıklarını anlattı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ekolojik sanayi kültürü önemli

Son 20 yılda, dünya genelinde kaydedilen doğal afetlerin yüzde 90’ının iklimle ilgili olduğunu belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin de coğrafi konumu itibarıyla yüksek risk altında olduğunu bildirdi.

Ankara’nın da kuraklık bakımında yüksek riskli 12 il arasında bulunduğunu ifade eden Ardıç, sanayicilerin sürdürülebilir üretim anlayışıyla hareket etmesinin önemini vurguladı.

Sürdürülebilir başarı için finansal performansın tek başına yeterli olmadığını dile getiren Seyit Ardıç, başkanlık yaptığı dönemde ASO 2.OSB’deki yeşil ekonomiye geçiş yatırımlarına atıfta bulunarak, buradaki ekolojik sanayi kültürünü ASO bünyesinde de sürdüreceklerini aktardı.

ATO Başkanı Baran: Yeşil dönüşüm beka meselesi

İnsanlığın iklim değişikliği sebebiyle bir sınavın eşiğinde olduğunu kaydeden Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, bu sınavı ülkelerin tek başlarına veremeyeceğini bildirdi. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yeşil dönüşümün önemine işaret eden Baran, yeşil dönüşümün Türkiye’nin beka meselelerinden birisi olduğunu söyledi.

Birlikte hareket edilerek sınırda karbon vergisi ödemek yerine, karbon salımını azaltacak yatırımların hayata geçirilmesi gerektiğini de belirten Baran, bu durumda Yeşil Mutabakatın tehditten ziyade gelişmeyi sağlayan bir kaldıraç işlevi göreceğinin altını çizdi.

Baran, büyük ölçekli işletmelerin zaten hazırlıklarını yaptığını, KOBİ’lerin ise bu alanda desteğe ihtiyacı olduğunu aktardı.

ANGİAD Başkanı Onat: Sanayi üretimi artıyor, doğa kan kaybediyor

İklim değişikliğinin dünyanın ortak meselesi olduğunu belirten ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat, sanayi üretiminin sürekli arttığı bir dönemde doğanın tam tersine sürekli kan kaybettiğini bildirdi.

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin BM Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildiğine dikkat çeken Onat, bunun gurur verici olduğu kadar yol gösterici de olduğunu söyledi.

Onat, atıl arazilerin yenilenebilir enerji üretimine tahsil edilmesi dahil olmak üzere yeşil dönüşüme katkılarından dolayı Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti.