Yeşil dönüşüm sürecinde öncelikli ihtiyaç finansman

LEVENT AKBAY

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin yeşil dönüşümünde öncelikli ihtiyacın finansman olduğunu ifade ederek uygun koşullu iç ve dış kaynaklı kredilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Üretim merkezlerinin Yeşil OSB'ye evrilmesi ve Yeşil OSB sayısının 27'ye çıkması sürecini değerlendiren Memiş Kütükcü dönüşümde bugüne kadar alınan yoldan memnun olduklarını ifade ederek “Yolun yarısı tamamlandı diyebilirim” şeklinde konuştu.

Yeşil dönüşüm görünür seviyeye ulaştı

Yeşil OSB dönüşümü, ülkemizin öncelikli sanayi gündemlerinin başında geliyor. Yeşil dönüşüm, 2025 yılı itibarıyla somut projeler, mevzuat adımları ve altyapı yatırımlarıyla görünür bir seviyeye ulaştı. Organize sanayi bölgelerimizde karbon salımının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirlik yönündeki çalışmalar hız kazanmış durumdadır.

Malumunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TSE ve OSBÜK iş birliği ile; atık yönetimi, su kullanımı, emisyon azaltımı, GES kapasitesi gibi alanlarda 4 başlık ve 40 farklı kriterden oluşan Yeşil OSB kriterleri belirlendi. Bu kriterlerle birlikte OSB’lerimizin yeşil dönüşüm süreci daha ölçülebilir ve izlenebilir hale geldi. Aralık 2025 başı itibariyle de 27 organize sanayi bölgemiz bu kriterleri yerine getirerek, Yeşil OSB Sertifikalarını aldılar. İnşallah bu sayı önümüzdeki dönemlerde daha da artacak.

Yenilenebilir enerji ön plana çıktı

Yeşil dönüşüm sürecinde organize sanayi bölgelerimiz özellikle yenilenebilir enerji konusunda öne çıkıyor. Bir rakam verecek olursam; 2021 yılında organize sanayi bölgelerimizdeki kurulu yenilenebilir enerji gücü 1.161 MW iken, 5 kata yakın artarak bugün 5.059 MW’a ulaştı. Yenilenebilir enerji ile ürettiğimiz her bir MW’lık enerji hem üretim maliyetlerimizi düşürüyor, hem de cari açığımızı düşürerek milli ekonomiye katkıda bulunuyor. Yine organize sanayi bölgelerimizde enerji verimliliğine, endüstriyel simbiyoz uygulamalarına yönelik de karbon emisyonu azaltıcı çalışmalar devam ediyor.

OSB’lere rehberlik ediyoruz

Biz de OSBÜK olarak tüm bu süreçlerde OSB’lerimize hem rehberlik ediyoruz, hem de bankalarla ve diğer finans kuruluşları ile imzaladığımız protokollerle yeşil dönüşüm için uygun finansman imkânı sunuyoruz. OSB’lerimizin yeşil dönüşümü konusunda genel tabloya baktığımızda, işin mevzuat altyapısı büyük ölçüde tamamlandı, OSB’lerimizin farkındalığı arttı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji başlıklarında güçlü ilerleme kaydedildi; dolayısıyla yolun yarısına yakını tamamlandı diyebilirim.

En önemli kısım finansman

Yeşil dönüşümün hızlanması, dijital dönüşümle desteklenmesi için ve daha da kapsayıcı olması için yapılması gerekenleri sıralarsak en öncelikli kısım finansman. Organize sanayi bölgelerimizin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümünün, yani ikiz dönüşümün daha kapsayıcı olabilmesi için finansman konusu çok önemli. Burada OSB’lerimize ve sanayicilerimize sunulmuş bazı imkanlar var. Örneğin, sanayinin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümünü desteklemek için Dünya Bankası’nın desteğiyle yürütülen 450 milyon dolar bütçeli Yeşil Sanayi Projesi yürütülüyor. Bu tür uluslararası finansman imkanlarının artırılmasına ihtiyaç var.

Uygun koşullu kredilere ihtiyaç var

Ayrıca Yeşil OSB projeleri için düşük faizli, uzun vadeli kredi mekanizmaları oluşturulmalı. Biz OSBÜK olarak finans kuruluşlarıyla imzaladığımız protokollerle bu tür süreçleri desteklemeye çalışıyoruz.

Teşvikli yatırımlara pozitif ayrımcılık

Bunların yanı sıra, OSBÜK olarak Yeşil OSB Sertifikası alan organize sanayi bölgelerimizdeki mevcut yatırımların ve yeni yatırımların teşvik politikalarından daha pozitif şekilde yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yeşil dönüşümü, yatırım teşvik politikalarıyla desteklersek daha kapsayıcı ve verimli hale getirebiliriz.

“Yeşil OSB sertifikası” olan OSB’ler