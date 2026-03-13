  Yeşil GYO'ya TMSF kayyım olarak atandı
Yeşil GYO'ya TMSF kayyım olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi’ne Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.

Yeşil GYO'ya TMSF kayyım olarak atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin Esenyurt Yeşilkent Mahallesinde kurulacak olan Innovia 4 projesi kapsamında mağdurları dolandırdığı ve yurt dışına mal kaçırdığı iddialarıyla ilgili şüpheler tespit edildi.

Bu kapsamda mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla şüpheli şirketler Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi’ne İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.