Yeşil pasaport isteyen meslek grupları Meclis gündeminde

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir süredir gündemde olan yeşil pasaport meselesi, çeşitli meslek gruplarının talepleriyle yeniden tartışılıyor.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Meclis’te gerçekleştirdiği basın açıklamasında, yalnızca kamuda değil, özel sektörde görev yapan tüm öğretmenlerin yeşil pasaporta erişebilmesi gerektiğini ifade etti. Kaya, “Öğretmenler ülkemizin geleceğini inşa eden en önemli görev gruplarından biridir. Tüm hakları ve daha fazlasını hak ediyorlar” dedi.

Kaya ayrıca, mevcut uygulamada yeşil pasaport almak için aranan hizmet süresinin de 3 yıla çekilmesini önerdi. Özellikle eğitim ve öğretim amacıyla yurtdışına gidecek öğretmenlere yönelik yeterli harcırah sağlanmasının da gerekli olduğunu vurguladı.

Eczacılar için yeşil pasaport talebi

Bir başka pasaport talebi de eczacılardan geldi. 14 Mayıs’ın Eczacılık Günü olması vesilesiyle değerlendirmelerde bulunan CHP Giresun Milletvekili Eczacı Elvan Işık Gezmiş, meslektaşlarının pandemi ve deprem gibi olağanüstü dönemlerde fedakârca görev yaptıklarına dikkat çekti.

Gezmiş, TBMM’de yaptığı açıklamada, “Eczacıların pandemi ve depremde fedakârca çalıştıklarını, halk sağlığı için 7/24 hizmet verdiklerini, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve eczacılık pratiğiyle ilgili gelişmelerin sahibi olmaları önem taşımaktadır. Bu yönüyle eczacıların uluslararası sağlık hizmeti alanında Türkiye’nin temsilini güçlendirecek olan etkileşim ve iş birliklerini arttırmak amacıyla eczacıların, yeşil pasaport hakkıdır” ifadelerini kullandı.