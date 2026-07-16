Yeşil pasaportta yeni dönem: 6 meslek grubu için teklif verildi

Türkiye'de derinleşen vize sorunu, 2026 yılında yeşil pasaport taleplerini artırdı. Avrupa ülkelerinden vize almakta güçlük çeken farklı meslek grupları için yılın ilk yedi ayında peş peşe kanun teklifleri TBMM'ye sunulurken, sektör temsilcileri iş kayıplarının önüne geçebilmek için yeşil pasaport kapsamının genişletilmesini talep etti.

Sözcü’de yer alan habere göre 2026 yılında vizesiz seyahat hakkı için resmi olarak devreye giren o meslekler şu şekilde;

Özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport talebi Meclis'te

2026 yılının Mayıs ayında Meclis Başkanlığına sunulan yasa teklifiyle, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için yeşil pasaport istendi. Kamudaki meslektaşlarıyla aynı haklara sahip olmak isteyen özel sektör eğitimcileri, uluslararası eğitim programlarına ve seminerlere katılımda vize engeli yaşadıklarını belirterek bu yıl resmi olarak hak arayışına dahil oldu.

Diş hekimi, veteriner ve mimarlar için vizesiz seyahat talebi

Şubat 2026'da diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlar için tek bir çatı altında düzenleme talep edildi. Kendi odalarına kayıtlı olan ve mesleğinde 15 yılı dolduran bu üç meslek grubunun, dünyadaki bilimsel ve teknik gelişmeleri yerinde takip edebilmesi amacıyla vizesiz seyahat hakkı kazanması istendi. Teklif, bu yıl komisyon gündemine girdi.

2026'nın ilk çeyreğinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı çalışan mühendisler için de somut bir adım atıldı. Uluslararası projelerde görev alan mühendislerin vize süreçleri yüzünden küresel ihaleleri ve iş fırsatlarını kaçırmasını önleyebilmek adına hazırlanan teklif, 15 yıllık mesleki kıdem şartıyla Meclis'e iletildi.

10 yılını dolduran tır şoförlerine yeşil pasaport teklifi

Bu yılın dikkat çeken bir diğer hamlesi ise lojistik sektöründen geldi. Uluslararası taşımacılık yapan tır şoförlerinin sınır kapılarında vize beklerken zaman kaybetmesini ve ihracat ürünlerinin gecikmesini engellemek amacıyla, meslekte 10 yılını dolduran şoförlere yeşil pasaport verilmesi yönündeki teklif Meclis komisyonuna teslim edildi.