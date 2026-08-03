Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı

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İçişleri Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında dijital dönüşümü hayata geçirdi. Yeni uygulama kapsamında kamu kurumlarının düzenlediği pasaport talep formları elektronik imzayla doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) aktarılacak. Böylece belge doğrulama işlemleri dijital ortamda eş zamanlı gerçekleştirilecek, başvuru süreci daha hızlı ve güvenli hale gelecek.

Basılı talep formu kalkıyor

Yeni uygulamayla birlikte yeşil ve gri pasaport başvurularında kullanılan talep formları artık basılı olarak hazırlanmayacak. Kurumlar tarafından elektronik imza ve dijital onayla oluşturulan belgeler doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) iletilecek.

Böylece başvuru sürecindeki evrak trafiğinin azaltılması ve işlemlerin dijital ortam üzerinden yürütülmesi sağlanacak.

Elektronik talep formu sistemi başlıyor

Elektronik talep formu sistemi sayesinde nüfus müdürlüklerine iletilen belgeler eş zamanlı olarak doğrulanabilecek. Bu sayede eksik veya hatalı evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni uygulamayla başvuruların daha hızlı sonuçlandırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.