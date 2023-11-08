Yetenekleri elde tutmak isteyen şirketler esnek yan haklara yöneldi

Mercer ve Marsh’ın sağlık ve yan haklarda bütünsel çözümler üreten markası Mercer Marsh Benefits (MMB), Türkiye’den yaklaşık 612 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘MMB Türkiye Yan Haklar Trendleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

MMB Türkiye Yan Haklar Trendleri Araştırması’nın sonuçlarına göre; nisan ayında gerçekleştirdiği araştırmayla kıyaslandığında esnek yan esnek yan haklar uygulaması sunan veya planlayan şirketlerin oranında yüzde 7 artış gözlemleniyor. Şirketlerin yüzde 42’si yemek çeki uygulaması sunuyor. Araştırmaya göre yemekhane hizmeti sunan şirketlerin sayısında artış gözlemleniyor. Yemek çeki günlük tutarında ise yüzde 33’lük bir artış karşımıza çıkıyor.

Ulaşım ödeneği sağlayan şirketler yüzde 50 arttı

Nisan ayındaki araştırmaya göre en büyük değişiklik gösteren uygulama ulaşım ödeneği olarak göze çarpıyor. Ulaşım ödeneği sunan şirketlerin sayısında yüzde 50’lik bir artış dikkat çekiyor. Araştırmanın sonuçlarına göre; sadece ulaşım ödeneği sunan şirketlerin oranı yüzde 29. Şirketlerin yüzde 28’i ise çalışanlarına hem servis hem de ulaşım ödeneği imkanı sunuyor. Şirketlerin yüzde 31’i ise sadece servis hizmeti veriyor.

Tamamen ofise geçiş artıyor

MMB Türkiye Yan Haklar Trendleri Araştırması’na göre esnek çalışmada ‘Tamamen Ofisten’ çalışmaya geçen şirketlerin oranı Nisan ayına göre yüzde 11’lik bir artış gösteriyor. Tamamen ofisten çalışma modelini benimseyen şirketlerin oranı yüzde 38 iken Nisan ayında bu oran yüzde 27 idi.

Sağlık sigortası sunan şirketlerin sayısı artıyor

Araştırmasının sonuçlarına göre; sağlık sigortası sunan şirket oranı Nisan ayında gerçekleştirilen araştırmayla kıyaslandığında yüzde 5 artış gösteriyor. Şirketlerin yüzde 40’ı hem özel sağlık sigortası hem de tamamlayıcı sağlık sigortası sunarken, yüzde 32’si sadece özel sağlık sigortası sunuyor. Özellikle yalnızca çalışana sunulan sigorta uygulamalarında artış görülüyor.

Nisan ayında gerçekleştirilen araştırmayla karşılaştırıldığında; özel sağlık sigortasında ayakta tedavinin dahil edilme oranı yüzde 2 artış gösteriyor. Sağlık sigortası poliçelerinin yüzde 99’unda ayakta tedavi yer alıyor. Aynı şekilde poliçelerin yüzde 61’inde doğum teminatı da yer alıyor. Poliçelerin yüzde 76’sında gözlük, yüzde 72’sinde de diş teminatı, yüzde 76’sında psikolojik danışmanlık ve yüzde 82’sinde de diyetisyen yer almıyor. Nisan araştırmasına kıyasla; psikolojik danışmanlıkta dahil edilme oranı yüzde 2 düşerken, diyetisyen ek teminatı dahil edilme oranı yüzde 3 artış gösteriyor. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında ayakta tedavi poliçeleri yüzde 9’luk bir artış gösterirken, doğum teminatlı poliçe sayılarında yüzde 2’lik bir düşüş gözlemleniyor.

Şirketlerin 2022 yılından itibaren küresel anlamda ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bir dönem içerisinde olduklarına dikkat çeken Mercer Marsh Benefits İş Geliştirme Lideri Fuat Ünal, “Bu da işveren önceliklerinin çalışan ücret ve yan haklar paketlerine odaklanmasına neden olurken, yetenekleri elinde tutmak isteyen şirketler de esnek yan haklar uygulamalarına ağırlık verdi. Son araştırmamızla beraber hem esnek yan haklar uygulamalarını sunan ve planlayan şirketlerin sayısında hem genel anlamda sunulan uygulamalarda olumlu artışlar söz konusu. Bunun yanında şirketler yüksek enflasyon nedeniyle normal şartlarda yılda bir kez gözden geçirdikleri maaş artışının yanında en önemli yan haklardan yemek, yol yardımı gibi yan hakların limitlerini yılda 2 ve üzerinde gözden geçirmeye başladı. Bu süreç hem çalışanlara hem işverenlere ek mali yükler getirirken, şirketlerin insan kaynakları bölümlerine de ekstra bir iş yükü getirdi.” dedi.