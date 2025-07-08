  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yetim ve engelli muhtaç aylığında tutar yükseltildi
Takip Et

Yetim ve engelli muhtaç aylığında tutar yükseltildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) verilen yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yetim ve engelli muhtaç aylığında tutar yükseltildi
Takip Et

VGM'den yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin vakfiyelerinde yer alan şartlar doğrultusunda tahsis edilen yetim ve engelli muhtaç aylıklarının yeni tutarları belirlendi.

En az yüzde 40 ve üzeri engellilik raporu bulunan muhtaç vatandaşlar ile anne ve babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi çocuklardan toplamda 6 bin 946 vatandaşın yararlandığı yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi.

300 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? En yüksek getiri hangi bankada? İşte güncel oranlar300 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? En yüksek getiri hangi bankada? İşte güncel oranlarEkonomi
Akaryakıta zam kapıda: İşte 8 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam kapıda: İşte 8 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İŞKUR açıkladı: İşte en fazla işe yerleştirme yapılan 10 meslek...İŞKUR açıkladı: İşte en fazla işe yerleştirme yapılan 10 meslek...Ekonomi
Manavgat Belediyesi’nde baklava kutusunda paraya tutuklama!Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter, baklava kutusundaki paraları böyle açıkladıGündem

 

Ekonomi
Çorum’dan yola çıktı, 6 otelli ‘termal zincir’ kurdu
Çorum’dan yola çıktı, 6 otelli ‘termal zincir’ kurdu
Küresel fuar savaşlarının yeni merkezi Dubai oluyor
Küresel fuar savaşlarının yeni merkezi Dubai oluyor
Program çalışıyor ama kime çalışıyor?
Program çalışıyor ama kime çalışıyor?
Piyasalarda temmuz dalgası: İlk haftada ralli, ikinci haftada ters rüzgar
Piyasalarda temmuz dalgası: İlk haftada ralli, ikinci haftada ters rüzgar
Büyük şirketlerin matematiği şaştı
Büyük şirketlerin matematiği şaştı
Tekrar yükselen tarifeler ve Vietnam
Tekrar yükselen tarifeler ve Vietnam