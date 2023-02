Yetiştirici, destek ödemelerine öncelik istiyor

Mehmet Hanifi GÜLEL/ İSTANBUL

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 10 il, Türkiye’nin küçükbaş hayvan varlığının beşte birini barındırıyor. Bölgedeki toplam küçükbaş hayvan varlığının 11 milyon civarında olduğunu kaydeden Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Türkiye genelinde 57,5 milyon olan küçükbaş hayvanlarımızın yüzde 20’si bu illerde. Diğer bir ifadeyle küçükbaş hayvan varlığımızın beşte biri felaket bölgesinde bulunuyor” dedi.

Çelik, kurtarma çalışmalarının daha çok şehir merkezlerinde sürdüğünü ancak küçükbaş hayvan yetiştiricilerin bulunduğu kırsal alanlarda da büyük tahribat olduğunu düşündüklerini ifade etti. Çelik, “Bu 10 ilimizde anaç koyun keçi desteklerinden faydalanan 35 bin civarında yetiştiricimiz mevcut. Türkiye genelinde destekten faydalanan yetiştirici sayısı 213 bin. Bölgedeki 35 bin yetiştiricimiz aileleriyle beraber düşünürsek yaklaşık 200 bin civarında küçükbaş hayvan yetiştiricisinin depremden direkt etkilendiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Yem ihtiyacı çok yüksek

Depremde yıkılan hayvan barınakları nedeniyle açıkta kalan hayvanlar için Tarım ve Orman Bakanlığının bölgeye çadır gönderdiğini aktaran Çelik, “Çadır sevkiyatı artarak sürüyor. Bu kış şartları altında hayvanların büyük bir kısmı kapalı ortamlarda olduğundan yem ihtiyaçları da had safhada. Ağıl veya ahırları yıkılmış olan yetiştiricilerimiz için en acil ihtiyaç çadır ve yem” ifadelerini kullandı. Yine bu 10 ilde anaç koyun keçi desteklerinden faydalanan 35 bin yetiştiriciye destekleme ödemelerinin de en kısa zamanda yapılmasını talep eden Çelik, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bu ödemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimiz şu an için en acil olan talepler. Diğer yandan bazı birliklerimiz yem yüklü TIR’ları bölgeye ulaştırmaya başladı. Biz ayrıca 10 il dışında kalan ve çevre illerdeki yem fabrikalarının da seferberlik halinde bölgedeki yetiştiricilere ücretsiz yem yardımı yapmalarını istiyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağımız gündür. Onun için neyimiz varsa her şeyimizi seferber etmek mecburiyetindeyiz. Nitekim şu an itibariyle insanlarımızın yardım çabaları acımızı bir nebze olsun dindirmekte” şeklinde konuştu.

Yem sektörü bakanlık ile koordineli yardım yapıyor

Türkiye’deki yem fabrikaları olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonuyla Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Diyarbakır’da bakanlığın gösterdiği noktalara yem gönderimi yaptıklarını kaydeden Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, “Bunlar hep gönüllülük esasına dayalı yardımlar. Biz 4 gündür sevkiyat yapıyoruz, bize yem boşaltma yerleri gösterdiler ve irtibat kurulacak kişilerin bilgisini verdiler. Biz onlara telefon açıyoruz, plakayı, tonajı veriyoruz. Bölgeye besi, süt ve toklu yemleri gönderiyoruz” dedi.

Bakanlık zarar tespit çalışmalarına başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin hemen ardından oluşturduğu ekiplerle sahada zarar tespit çalışmalarına başladı. Tarım ve Orman il müdürlükleri bünyesinde bulunan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki, 852'si veteriner hekim, 470'i mühendis olmak üzere 1322 personelden oluşan ekip, zarar tespiti yaparak çiftçilerin sorunlarını çözmek için ilk günden itibaren bölgeye intikal etti. Depremin etkili olduğu 10 ilden gelen talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler, çiftçiler tarafından karşılanması mümkün olmayan çadır ve yem ihtiyacına yönelik tespitler yaptı. Bu kapsamda ilk etapta 4 bin hayvan çadırı ihtiyacının karşılanması için harekete geçilerek bölgeye çadır sevkiyatına başlandı. Hayvan çadırlarının, Bakanlık ekiplerince tespiti yapılan yerlerde kurulmasına başlandı. Deprem bölgesinde yaşayan çiftçilerin acil ihtiyaçları arasında yer alan hayvan yeminin temini noktasında da ilk günden itibaren tespit ve dağıtım çalışmaları yapıldı. Bölgedeki Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, tespitler kapsamında hayvan başına 10 günlük yem ihtiyacını karşılayacak miktarda hayvan yemini dağıtmaya başladı. Bölgeye gönderilen hayvan yemi miktarı, 1716 tonu aştı. Süt toplama ve kesilmesi gereken hayvanların satın alınması işlemi de Et ve Süt Kurumunca (ESK) koordine edildi. Bugüne kadar toplanan süt miktarı 1164 ton oldu. Bölgeye hayvanlar için ilk etapta 750 çadır gönderildiğini, bu sayının 4 bine çıkartılacağını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, "4 bin çadırdan 2 bini, 50 metrekare büyüklüğünde olacak. Bunların her biri 18 büyükbaş, 32 küçükbaş kapasitelidir. Kalan 2 bin çadır ise 24 metrekare kapasiteli ve 9 büyükbaş, 16 küçükbaş alabiliyor" ifadelerini kullandı.