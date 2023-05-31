Yetiştiricilerden desteklerin artırılması talebi

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Dünya Süt Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de süt tüketiminin yetersiz olduğuna dikkat çeken Çelik, süt içme alışkanlığının sağlanması ve tüketimin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Süt tüketimi yanında süt üretiminin artırılması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti: “2022 yılında çiğ süt üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında azaldığı açıklandı. Bu azalışta girdi maliyetlerinin olumsuz yansımaları ile hayvan varlığındaki bir miktar azalışın mutlak etkileri olmuştur. Süt üretimindeki azalış kırmızı et üretimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Süt ve et üretiminin artırılması için sektörün lokomotifi olan üreticilerin ve yetiştiricilerin el üstünde tutulması zorunludur. Çiğ süt/yem paritesinin en az 1,5 seviyesinde olması mutlaka sağlanmalıdır. Üretici 1 kilogram süt satıp 1,5 kilogram yem alamaz ise yeterli geliri elde etmesinden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla üretici ve yetiştiriciye refah seviyesini artıracak sürdürülebilir bir gelir sağlanmalı, hayvancılık destekleri artarak devam etmeli, sürekli artan yem fiyatlarına yönelik radikal tedbirler alınarak yem fiyatları makul seviyelere çekilmelidir.”