Yetki belgesiz araç ticareti yapan 101 kişiye 72 milyon TL ceza verildi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi olmayan 101 gerçek ve tüzel kişiye idari para cezası uyguladı.

Motorlu Kara Taşırlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan denetimlerde, yetkisiz ticaret yaptığı tespit edilen kişilere yönelik bu ceza, daha önce uygulanan yaptırımlarla birlikte toplam 102 milyon TL’ye ulaştı.

72 bin 726 işletmeye yetki belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Bakanlık tarafından bugüne kadar 72 bin 726 işletmeye yetki belgesi verildiği açıklandı.

Denetimler devam ediyor

Yetki belgesi alma zorunluluğu kapsamında yapılan düzenlemelere rağmen belge almadan ticaret yapan kişi ve işletmelere idari para cezaları uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişi hakkında yaklaşık 72 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Böylece, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 102 Milyon TL'ye ulaşmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmi ile önem taşıyan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, işletmelerde hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin arttırılması amacıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımız tarafından bugüne kadar 72.726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığımızca düzenli olarak inceleme ve denetimler gerçekleştirilmekte olup düzenleme ile kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir."