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Yetkili gümrük müdürlüklerine Haydarpaşa da eklendi

Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük müdürlüklerine Haydarpaşa da eklendi.

Haber Merkezi
AA
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Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerindeki yetkili gümrük müdürlüğü sayısı artırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.