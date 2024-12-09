YGM raporunda son teslim tarihi 30 Nisan’a uzatıldı

VEYSEL AĞDAR / İSTANBUL

Ticaret Bakanlığı, 31 Aralık’a kadar verilmesi gereken “Gıda ile temas” için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) raporu için son teslim tarihi 30 Nisan 2025’e ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimine tabi ithal ürünleri kapsayan raporun gecikmesi durumunda her gün için 828 TL ceza öngörülüyordu. EKONOMİ gazetesi hem YGM’ler hem de ithalatçı firmalar tarafından sürenin yetersiz bulunduğunu 4 Aralık tarihli haberinde gündeme taşımıştı.

Ürün Güvenliği Raporu’nda süre sıkıntısı

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkililerini bir araya getiren 6 Aralık tarihli toplantıda sektörün şikâyetlerini dikkate alan yetkililer sürenin uzatılmasına karar verdi.

Erteleme kararının tüm paydaşları rahatlattığını belirten Gümrük Müşaviri İlhan Bulut, ithalatçı tarafından herhangi bir kullanım veya işleme tabi tutulmadan satışı yapılan malzemelerin YGM tarafından formata uygun bir yazıyla bildirilmesi ve raporla sonlandırılması işleminin YGM’lerin işlerini kolaylaştırırken riski de azalttığını kaydetti.

A.TR belgesi uygulamasında farklı uygulamalar giderildi

Bulut, “Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince iç piyasa denetimleri sonucunda, eşyanın yapılan beyanın aksine bir kullanım, teslim veya işleme konu edildiğinin tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesi büyük bir cezayı da beraberinde getiriyor” dedi. Bulut, gübre ithalatı ile ilgili Tebliğ’de de Avrupa Birliği’nden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde getirilen malzemeler için uygunluk yazısı aranmaz” hükmünün gümrük idareleri tarafından uygulanmasındaki farklılıkların giderildiğini kaydetti.