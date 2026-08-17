YHT bilet fiyatlarına zam geldi

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TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde uygulanan bilet tarifelerini güncelledi. Bilet ücretlerine yüzde 6,45 oranında zam yapılırken, yeni fiyatlar yolculara yansıtıldı. Düzenlemenin ardından Ankara-İstanbul YHT hattında tek yön ekonomi sınıfı bilet ücreti 990 TL'ye yükseldi.

Yüzde 6,45 oranında yapılan son fiyat artışıyla birlikte, şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan ana hatlardaki bilet fiyatları güncellendi.

Yeni tarife kapsamında oluşan ücretler, tek yön ekonomi sınıfı biletler baz alınarak hesaplandı ve bilet satış sistemlerine yansıtıldı.

YHT hatlarında yeni bilet fiyatları şu şekilde;

Ankara – İstanbul: 990 TL

Ankara – Eskişehir: 511 TL

Ankara – Konya: 458 TL

Ankara – Sivas: 1.001 TL

Eskişehir ve Konya çıkışlı ya da bu şehirler üzerinden aktarmalı seyahat edecek yolcular için yeni bilet tarifeleri de belli oldu. Güncellenen güzergâhlara ilişkin ücretler şöyle sıralandı:

Eskişehir – İstanbul: 639 TL

Eskişehir – Sakarya: 601 TL

Eskişehir – Konya: 708 TL

Eskişehir – Sivas: 1.597 TL

Konya – İstanbul: 1.442 TL

Yeni fiyat tarifesi itibarıyla satış kanallarında uygulamaya girdi.