YHT bilet fiyatlarına zam geldi
Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yapılan yeni zam yürürlüğe girdi. TCDD Taşımacılık, bilet ücretlerini güncellerken, YHT tarifelerinde bu yıl ocak ayından sonra ikinci kez artışa gidilmiş oldu. Ankara-İstanbul hattında 930 TL olan standart bilet fiyatı 990 TL’ye yükseldi.
TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde uygulanan bilet tarifelerini güncelledi. Bilet ücretlerine yüzde 6,45 oranında zam yapılırken, yeni fiyatlar yolculara yansıtıldı. Düzenlemenin ardından Ankara-İstanbul YHT hattında tek yön ekonomi sınıfı bilet ücreti 990 TL'ye yükseldi.
Yüzde 6,45 oranında yapılan son fiyat artışıyla birlikte, şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan ana hatlardaki bilet fiyatları güncellendi.
Yeni tarife kapsamında oluşan ücretler, tek yön ekonomi sınıfı biletler baz alınarak hesaplandı ve bilet satış sistemlerine yansıtıldı.
YHT hatlarında yeni bilet fiyatları şu şekilde;
Ankara – İstanbul: 990 TL
Ankara – Eskişehir: 511 TL
Ankara – Konya: 458 TL
Ankara – Sivas: 1.001 TL
Eskişehir ve Konya çıkışlı ya da bu şehirler üzerinden aktarmalı seyahat edecek yolcular için yeni bilet tarifeleri de belli oldu. Güncellenen güzergâhlara ilişkin ücretler şöyle sıralandı:
Eskişehir – İstanbul: 639 TL
Eskişehir – Sakarya: 601 TL
Eskişehir – Konya: 708 TL
Eskişehir – Sivas: 1.597 TL
Konya – İstanbul: 1.442 TL
Yeni fiyat tarifesi itibarıyla satış kanallarında uygulamaya girdi.