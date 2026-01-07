Yıla hızlı başlayan borsa için çıkış yılı

ŞEBNEM TURHAN

Yeni yılın ilk işlem günleri BİST100 endeksinde rekor seviyelerle başladı. Gelen strateji raporları da son yıllarda yatırımcısını ve piyasa oyuncularını zorlayan Borsa İstanbul için umut içeriyor. Deniz Yatırım strateji raporunda BİST100 için hedef seviye yüzde 36 yükselişe işaret eden 15 bin 600 seviyesinde, Kuveyt Türk Yatırım strateji raporu da benzer şekilde yüzde 33 getiri potansiyeli ile 15 bin 250 seviyesini öne çıkardı. Oyak Yatırım ise BIST100 için 12 aylık hedeflerinin 15 bin 407 puan ile 37 yukarı yönlü potansiyel taşıdığına işaret ederken Gedik Yatırım da yüzde 41'lik yükselme ile 16 bin 69 puanı hedef belirledi.

Deniz Yatırım’ın Strateji ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek liderliğinde hazırladığı raporda 2025 yılının farklı birçok etkenin fazlasıyla devrede olduğu ve zor bir yıl olarak tamamlandığına işaret edilerek 2026’ya ise son 2 yıldaki makro toparlanmanın ‘pozitif’ gölgesinde girildiği yer aldı. Rapora göre yurtdışı pozitif gelişmeler de Türkiye lehine ancak riskler de elbette var. En büyük riskin, yılın başlangıcı ile birlikte yüzde 30 patikasına girmesi çok yüksek ihtimal olan enflasyon ile birlikte para politikasındaki gevşeme adımlarının büyümesi ve bunun iç talebi destekleyerek büyümeyi hızlandırması olduğuna dikkat çekilen raporda yerel ve jeopolitik haber akışı kaynaklı oluşabilecek kısa vadeli risklerin de göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı. Risk senaryoları arasında 2026 yılı için erken seçim ihtimali yer almayan rapora göre 2027 ile birlikte bu konuya yönelik tartışmaların daha yüksek sesle gündeme gelmesi olası.

Türkiye ekonomisi büyüme beklentisi 2026 yılı için yüzde 3,5 olan Deniz Yatırım raporunda TÜFE kapanışı olarak yüzde 25,50 seviyesi ile çalışıldığı kaydedildi. Dolar/TL kuru için 51.00 seviyesini belirlerken, reel lira değerlenmesini ana oyun planı içerisinde tutmaya devam ederek bir çerçeve çizildi raporda. 2026 kapanışında beklenen politika faizi düzeyi yüzde 30 olan strateji raporuna göre BİST100 endeksi için 12-ay hedef fiyat seviyesi 15 bin 600 olarak belirlendi. Rakam, son kapanış verisi ile birlikte yüzde 36 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Para piyasası fonları ve mevduata yıl genelinde ilginin yüksek kalmaya devam edeceği yer alan rapora göre yabancı yatırımcı ilgisinin de 2025 paralelinde olacak.

Yabancı yatırımcı ilgisi artacak

Oyak Yatırım’ın strateji raporunda da borsanın daha cazip göründüğü ve zayıf dolar, güçlü Euro temasının, özellikle ihracatçılar olmak üzere sanayi şirketleri için her koşulda olumlu olduğuna işaret edildi. Bir diğer pozitif unsurun ise düşük enerji fiyatları olduğu kaydedilen raporda altın fiyatlarının yüksek seyretmesinin de, hem Merkez Bankası rezervleri hem de servet etkisi yoluyla Türkiye’ye fayda sağladığına vurgu yapıldı. Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinin, Türkiye’nin makroekonomik politikasına ve bunun başarılı sonuçlarına olan güven arttıkça yükseleceğine inandıklarını belirten Oyak Yatırım analistleri 2026 ’da olası bir ülke kredi notu ve görünüm yükseltmeleri piyasa için önemli katalizörler olarak öne çıktığını belirtti. BIST100 için 12 aylık hedeflerinin 15 bin 407 puan ile 37 yukarı yönlü potansiyel taşıdığı yer alan Oyak Yatırım bankacılık sektörünün, cazip değerleme ve iyileşen büyüme beklentileri ile cazibesini koruduğuna dikkat çekildi. Kapsamlarındaki bankalar için, 2025 ’te kaydedilmesi muhtemel yüzde 44’lük büyümenin ardından 2026 yılında ortalama yüzde 45 yıllık kar artışı öngörüldü.

Bankacılık, sağlık ve perakende

Deniz Yatırım raporuna göre son 2.5 yılda ülke risk priminin azaldı ve 2026 yılında da ülke risk primindeki azalışın devam etmesi ile uzun vadeli trendine doğru yakınsama isteğini korumasının bekleniyor, ülke kredi notlarında ise enflasyonun seyri ile paralel ilerleme olacak. Notların 1’er basamak artırım kararlarının ihtimaller dahilinde olduğu değerlendirilen raporda bankacılık sektöründe en kuvvetli marjlara yıl ortasında ulaşılmasının beklenilmesinden dolayı sektör özelinde ilginin devam etmesi mantıklı bulundu. Banka ağırlığı olan holdinglerin de portföylerde yer alması kanaatinde olunduğu ifade edilen rapora göre havacılık sektörü oyuncularında en kuvvetli finansalların izlendiği yaz mevsimine yönelik rezervasyonlar yakından izlenecek. Rapora göre Deniz Yatırım uzmanlarının en beğendiği sektörler bankacılık, hayat sigortacılığı, sağlık ve perakende olarak sıralandı.

Holdinglerde yüzde 62 potansiyel

Gedik Yatırım analistlerinin raporunda borsa şirketleri için 2026 yılında gerek faaliyet gerekse net karda artış beklenirken bu bağlamda bankacılık ve sanayii segmentlerindeki net kar büyüme tahminleri yüzde 30, FAVÖK büyüme tahmini ise yüzde 16’ya yakın. Gedik Yatırım 2026 yılında sektörel bazda reel kar performansı ve değerlemeler göz önüne alındığında, öne çıkarmak istedikleri sektörleri, orta vadede bankacılık, gıda perakendeciliği, sağlık, gıda, seçici olarak taahhüt, ve telekomünikasyon olarak sıralıyor. BIST100 endeks hedef değeri yüzde 41’lik yükselme potansiyeliyle 16 bin 69 olarak belirlenen Gedik Yatırım raporunda hedef değerler bankacılık sektöründe yüzde 46, sanayi sektörlerinde yüzde 36 ve holdinglerde yüzde 62 yükselme potansiyeline işaret ediyor.

Faiz kararlarına odaklı bir yıl

Kuveyt Türk Yatırım’ın strateji raporunda ise BİST100 için 12 aylık hedef fiyatı 15 bin 250 olarak belirlerken, söz konusu seviye 33 ’lük getiri potansiyeline işaret etti. 2026 yılında küresel tarafta birçok değişkenin gündemde olabileceği kaydedilen raporda yurt içi tarafta ise makroekonomik gelişmeler ve yurt içi haber akışlarının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Yurtiçinde gözlerin TCMB faiz kararlarında olacağı bir yılın beklendiğine işaret edilen rapora göre faiz indirim döngüsünün devam etmesi yüksek faiz ortamında getiri elde eden yerli ve yabancı yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini hızlandırabilir. Kuveyt Türk Yatırım uzmanları bankacılık, çimento, gıda perakende, gayrimenkul YO, sanayi, sağlık ve ulaştırma sektörlerinin öne çıkmasını beklerken endeks bazlı hareketlerden ziyade sektör ve şirket bazlı ayrışmanın ön plana çıkacağı bir yıl tahmin etti.