Yılbaşı, promosyon sektöründeki hareketliliği artıracak

Yılbaşı döneminde promosyon sektöründe hareketlilik yaşanırken, promosyon ürünleri de gelişen teknoloji ve tüketici tercihleri doğrultusunda çeşitleniyor.

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de promosyon sektörünün her geçen yıl hem ciro hem de adet olarak büyüdüğünü belirterek, firmaların, rekabet koşullarında ayrışabilmesi için pazarlama faaliyetlerinin önemine dikkati çekti.

Promosyon sektörüne hitap eden çok fazla ürün olduğunu dile getiren Yücetürk, üzerine markalama yapılabilen her ürünün promosyon olarak verilebildiğini söyledi.

Yücetürk, kahve, çikolata ya da tekstil ürünlerinin dahi promosyon ürünü olarak takdim edilebildiğini vurgulayarak, "Yıllarca alışılagelmiş hediye ürün gruplarını sıralamak gerekirse, promosyon ürünleri açısından her zaman en çok tercih edilen ürünlerin ajanda, kalem, anahtarlık, kupa, bardak ve defter olduğunu görüyoruz." dedi.

"Hediyelerin kutularına verilen önem arttı"

Bu ay önemli hareketlilik bekledikleri yılbaşı hediyelerinde artık hediye kutusu seçimine de önem verildiğini belirten Yücetürk, "Artık hediye kutuları da en az hediyeler kadar önemli. Kutu hediyelerde, yüzlerce hatta binlerce farklı konsepti görebiliyoruz. Hediyeyi verecek kişi, hedef kitlesine göre hem kutuyu hem de kutunun içini özelleştirebiliyor." diye konuştu.

Yücetürk, promosyon satın almalarında, kurumsal firmaların merkezi olduğu için İstanbul'un öne çıktığını aktararak, "Bu doğrultuda, en fazla promosyon ürün alımının yapıldığı şehir İstanbul oldu." dedi. Yücetürk, bu şehri Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'nın takip ettiğin bildirdi.

Yılbaşı promosyon ürünlerinde son yıllarda teknolojik ürün gruplarının öne çıktığına işaret eden Yücetürk, şunları kaydetti:

"Teknolojik ürünlerin promosyon olarak daha çok ön planda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada, power bank ve USB bellek gibi ürünler öne çıkıyor. Adetsel anlamda ajanda kalem ve anahtarlık gibi ürünler kadar olmasa da cirosal anlamda bu ürünlerin de büyük bir pay aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca kutu set hediyeler de bu sene ön planda. Önümüzdeki süreçte, derneğimizin düzenlemiş olduğu endüstriyel tasarım yarışmasıyla farklı inovatif ürünler geliştirerek, Türkiye ve dünya promosyon sektörüne farklı ürünler sunmayı hedefliyoruz."