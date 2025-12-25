Yılbaşı sepeti fiyatını 1 yılda neredeyse ikiye katladı: 10 yıl önce ne olmuştu?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Yılbaşında şirketlerin de göndermeyi sevdiği hediye çeşitlerinden olan sepetler, geçmiş yıllara göre çok sadeleşirken, fiyatlarındaki değişim ise tam aksine “gösterişli” oluyor. 2014-2024 karşılaştırması yaptığımız yılbaşı sepetlerinin 2015-2025 hatta 2024-2025 versiyonları da hazır.

2014 yılında bol alkollü sepetlerin fiyatları 2024’te sepetin sadece kendisiyle bile yarışamıyordu. 2014’teki içeriğiyle 159 TL olan sepetin fiyatı 2024 yılında yüzde 3.190 oranında artışla 5.230,85 TL’ye çıkmıştı.

1 yılda artış yüzde 80’nin üstünde

2015 yılında ithal ürünlerin de bol olduğu bir yılbaşı sepetinin fiyatı 169 TL olarak arşivlerden çıkıyor. 2014-2015 arasında yıllık artışın yüzde 6 seviyesinde olduğu görülüyor.

Geçen yıl zincir marketlerde satılan hazır bir sepetin fiyatının “sepetli” 1.090 TL, sepetsiz 799 TL olduğu görülüyor. 2025’in sonuna geldiğimizde de aynı marketteki aynı sepetin fiyatı “sepetli” 1.999 TL’ye, sepetsiz 1.499 TL’ye çıkıyor. Sepetli üründe fiyat yüzde 83,4, sepetsiz üründeyse yüzde 87,60 artıyor.

2015’teki sepetin içeriği bugün ne kadar ediyor?

2015 yılında 169 TL eden sepetin değeri 2025 yılında yaklaşık 6.761,2 TL ediyor. Sepetin fiyatındaki yükseliş yüzde 3.901 oranında oldu.

Asgari ücret alım gücü ise 2015 yılında 7 sepet olurken, 2025 yılında 22 bin 104 TL olan asgari ücretle 3, güncellenen ancak 2026 yılında erişilebilecek olan asgari ücretle ise 4 sepet oluyor.