Yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti 5 yılda 14 kat arttı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Enflasyon, 2025’te hızını kaybetse de artış sürüyor. Son yıllarda fiyatlardaki yükseliş hızlı olurken, gıda fiyatları ise Türkiye’de ayrışmayla başka bir boyuta taşındı.

Geriye dönük hesaplamalarda, değişimler daha net görülürken, vatandaşın sofrasında porsiyonlar küçülüyor, tabaklar azalıyor. Yılbaşına geri sayım başlayınca bütçe hesaplamaları da başlıyor.

Yılbaşı yeni yılın gelmesi ve umutların da yenilenmesi nedeniyle sofralarda da kalabalık bir neşeyi barındırıyor. Ancak bol çeşitli yemeklerle renkli görüntülerin maliyeti son 5 yılda giderek yükseliyor.

Yemek, içecek ve çerezin fiyatı geçen yıla göre toplamda yüzde 28 artış gösterdi. 2020 yılından bu yana ise artış yüzde 1.283 oldu. 2020 yılında 346,4 TL’ye kurulan sofra, 2025’te 4.789 TL’ye kuruluyor.

Yılbaşı sofrasındaki hindi

Yılbaşı sofrası denilince ilk akla gelen hindi oluyor. Türk mutfağında beyaz et olarak tavuk kadar yeri bulunmasa da yeni yıla girerken hindisiz bir sofra düşünemeyenler için fiyatlar ne durumda diye bakmak gerekiyor.

Zincir marketlerde eve teslim de olan 8-10 kişilik hazır pişmiş iç pilavlı ve mezelerin de yanında yer aldığı hindi menünün fiyatı 2020 yılında 319 TL olurken, aynı şekilde bütün tavuklu versiyonu da 119 TL oluyor.

2021 yılında sırasıyla 469 ve 199 TL’ye çıkan fiyatlarda artış oranı ortalama yüzde 57 oluyor.

2022 yılına geldiğimizde fiyatlarda yükseliş hızlanarak sırasıyla yüzde 177 ve yüzde 151 oranında artışla hindi menü 1.299 TL, piliç de 499 TL’ye çıkıyor.

2023 yılında hindinin fiyatı 2.299 TL ve piliç de 999 TL oluyor. 2025’e girdiğimiz dönemde hindinin fiyatı 3.590 TL olurken, artış oranı yüzde 56, piliçte de 1.490 TL’lik fiyatta artış yüzde 49 oluyor.

2026’ya hazırlanırken, geçen yıla göre yüzde 28 oranında artan hindinin fiyatı 4.590 TL, yüzde 7 artışla piliç de 1.590 TL’den satılıyor.

Asgari ücretlinin yılbaşı sofrası

Asgari ücretli biri yılbaşında güzel bir sofra kurmak istese sadece hindi, pilav ve mezeleri 2020 yılında 7 adet alabilirken, 2021’de 6, 2022’de 4 adet, 2023’te yaklaşık 4,96, 2024’te de yaklaşık 4,74 adet alabiliyor. 2025 yılında ise bu menülerle asgari ücretli 4,8 sofra kurabiliyor.

Çerez ve içecek

Yemekten sonra karışık çerez ve kola eşliğinde ekranlardaki eğlenceler izlenmek istenirse 2020 yılında 500 gramlık karışık çerez ve 2,5 litrelik kola fiyatı sırasıyla 19,90 ve 7,5 TL’den 27,4 TL olurken, 2021’de 34,38 TL, 2022’de 79,17 TL, 2023’te 101,88 TL ve 2024’te de 139,50 TL tutuyor.

2020’de 200 TL’den para üstü 172,6 TL dönerken, 2021’de 165,62 TL, 2022’de 120,83 TL tutuyor. 2023’te en büyük banknotla yaklaşık 1 kilo karışık çerez ve 2,5 litrelik 2 kola da alınabiliyor. 2024’e gelindiğinde para üstü 60,5 TL oluyor.

2025’te yarım kiloluk karışık çerez ile 2,5 litrelik kola 199 TL tuttuğundan 1 TL para üstü kalıyor.