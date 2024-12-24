Yılbaşı yemeğinin faturası cep yakıyor! Evde 8 bin lirayı, dışarıda 36 bin TL’yi geçti

Yılbaşı sofrası bu yıl zamlı kurulacak. İster evde ister dışarıda olsun yeni yılı kutlama yaparak girmek isteyenler için maliyet katlandı. Bu yıl, 2025’i evde sakin bir kutlama ile karşılamak isteyen de Çırağan’da kutlama yapmak isteyen de yüzde 100’ü aşan zamlı hesap ödemek zorunda kalacak.

Yılbaşı programlı eğlence yüzde 123 arttı

2024’ü yüzde 74’lük zamlı fiyatlarla karşılayan ve 4.200 TL’ye yeni yıl sofrası kurabilen bir vatandaş, evde yapacağı bir kutlama için bu yıl için ise yüzde 100’lük artışla 8 bin 619 TL ödemek zorunda kalacak. Sözcü'nün haberine göre, geçen yıl yılbaşı programı için 6 bin 800 TL’lik fiyat belirleyen Çırağan ise bu yıl program fiyatını yüzde 123’lük artışla 15.200 TL olarak açıkladı. Yılbaşı sofralarının ana unsuru olan hindi fiyatları bu yıl 3 bin TL’den başlarken geçen yıl pişirilmemiş hindi fiyatı 1.900 TL idi.

4 mezeli hindi yüzde 63 zamlandı

4 çeşit meze ile birlikte satışa sunulan pişirilmiş hindi fiyatı ise 2 bin 900 TL’den 4 bin 750 TL’ye ulaştı ve yüzde 63.7 zamlandı. Yılbaşı sofrasına içki eklenmesi durumunda vatandaş, 70’lik bir rakı için 925 TL, bir bira için 70 TL ortalama bir şarap içinse 470 TL ödemek zorunda. Geçen yıl 15.90 TL olan bir kilo mandalina için bu yıl 70 TL ödenmesi gerekirken, 970 TL’lik bir kilogram fıstıklı baklava, çerez ve soft içeceklerin yer aldığı bir yılbaşı sepetinin dahil olması ile yeni yıl sofrasının maliyeti hesaplarımıza göre ortalama 8 bin 619 TL’ye çıkıyor.

Dışarıda 4 kişilik aile kutlaması dudak uçuklatıyor

Yeni yılı ev yerine dışarıda veya lüks mekanlarda kutlamanın bedeli de katlandı. Her yıl geleneksel bir program hazırlayan Çırağan Sarayı’nda yemekli bir kutlama için geçen yıl geçen yıl 6 bin 800 TL olan programının bedeli bu yıl yüzde 123 artışla 15 bin 200 TL’ye çıktı.

Raffles İstanbul Yılbaşı Gecesi Yemeği’nde kişi başı fiyatı KDV dahil 19 bin TL olurken Kartalkaya’da yeni yıl programının fiyatı 4 kişilik bir aile için 36 bin 385 TL’den başlayan fiyatlarda.