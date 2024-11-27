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Yılbaşının simgesi kokina çiçeği tezgahlarda! Fiyatı bu sene 2 katına çıktı

Kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle "yılbaşı çiçeği" olarak bilinen kokina, yeni yılın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini aldı. Geçen yıl 75 ile 100 lira arasında satılan kokina çiçeği bu yıl 150 liradan satışa çıktı.

Haber Merkezi
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Yılbaşının simgesi kokina çiçeği tezgahlarda! Fiyatı bu sene 2 katına çıktı
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Yeni yılın simgelerinden kokina çiçeği tezgahlarda yerini aldı. “Yılbaşı çiçeği" olarak bilinen kokina artan fiyatlardan nasibini aldı. Sakarya’da çarşılarda satışına başlanan kokinanın fiyatı neredeyse iki katına çıktı.

Kokina çiçeğine ilgi arttı

Akyazı ilçesinde ablasıyla kuaförlük yaparken çiçekçiliğe özenip açtığı dükkanda 27 yıldır eşi ve oğluyla mesleğini sürdüren 3 çocuk annesi Nurcan Efe, AA muhabirine, kokina çiçeğine ilginin son 5 yılda çok arttığını söyledi.

 “Berekete ve bolluğa işaret ediyor”

Aralıkta en çok satılan çiçeğin kokina olduğunu belirten Efe, "Yılbaşı gelmeden herkes, sevdiğine, eşine, dostuna, arkadaşına ve evine alıyor. Zenginliğe, berekete ve bolluğa işaret ettiği söylendiği için herkes yılbaşı öncesi evine sokmak istiyor." dedi.

Kokina demeti 150 liradan başlıyor

Efe, çiçeğin fiyatının, demeti 150 liradan başladığını, isteğe göre eklenen papatya veya meyve çeşitlerine göre değiştiğini kaydetti. Kokinanın dağlardan toplandığını anlatan Efe, "Çok talep görüyor, satmaya yetişemiyoruz. Kırmızı tomurcukları yeşil dallara takılıyor. Asıl görüntüsü yeşil daldır, tomurcuklar bir araya gelip gösterişi sağlar. Görseli güzel olunca herkes almak istiyor." diye konuştu.

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