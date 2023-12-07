Yıldırım Holding, sıfır atıklı soda külü fabrikasını Kazakistan’a kuruyor

Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Qazaq Soda’dan bahsederken, Kazakistan’daki faaliyetlerine, 2014 yılında dünyanın en kaliteli krom cevherini üreten Voskhod Krom Madeni’ni holding bünyesine katarak başladıklarını anlattı. Kazakistan’da bir bakır madeni de satın almak için görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, bu yıl içinde ülkede nikel projeleri geliştirmek için de çalışmaya başladıklarını müjdeledi.

Kazakistan’da gurur duydukları ikinci büyük projenin Qazaq Soda tesisi olacağını belirten Yüksel Yıldırım, bunun başlı başına Kazakistan’ın dışa bağımlılığını azaltacak bir yatırım olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Özellikle cam yapımında ve kimya endüstrisinde kullanılan soda külü günümüzde Kazakistan’a ithal ediliyor. Bunun için harcanan büyük bir döviz miktarı var. Dolayısıyla Kazakistan’ın soda külü tüketimini karşılama amacı ile kurulacak Qazaq Soda tesisinin, bugüne kadar yarattığımız sosyoekonomik etkiyi defalarca katlayacağına ve ülkenin ticaret açığını azaltacağına inanıyoruz.”

Temeli Eylül 2021’de atılan ve temel mühendislik çalışmaları devam eden proje ile Kazakistan’ın 25 yıllık hayalinin de gerçekleşeceğine değinen Yıldırım, “Ülke soda ithalatçısı konumundan bölgenin lider soda ihracatçısı konumuna geçiş yapmış olacak. Soda külüne ilave olarak gerçekleştireceğimiz diğer kimyasal yatırımlarıyla da bölgeyi bir inorganik kimyasal madde üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.