Yıldızlar Yatırım Holding, "Gönüllü Yıldızlar" programını hayata geçirdi

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MERVE ESİN ADIGÜZEL / KOCAELİ

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 14 üretim tesisi, 2 limanı ve 5 bini aşkın çalışanıyla faaliyet yürüten Yıldızlar Yatırım Holding, Romanya ve Slovenya’daki yatırımlarıyla uluslararası ölçekte de faaliyet gösteriyor. Yıldızlar Yatırım Holding, 80’i aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatın yanı sıra toplumsal faydayı odağına alan çalışmalarıyla da sosyal etki alanını genişletiyor.

Bu doğrultuda Holding, çalışanlarının bilgi, beceri, deneyim ve zamanlarını toplumsal faydaya dönüştürmek amacıyla “Gönüllü Yıldızlar” çalışan gönüllülüğü programını hayata geçirdi. Fehmi Yıldız Vakfı çatısı altında kurgulanan programın ilk projesi, Koruncuk Vakfı’nın “Bir Çanta Geleceği Taşır” kampanyası kapsamında gerçekleştirildi. Proje kapsamında Yıldızlar Yatırım Holding ve grup şirketlerinin çalışanları, kız çocuklarının yeni eğitim-öğretim dönemine ihtiyaç duydukları eğitim materyalleriyle başlamalarına destek oldu.

Gönüllülerden eğitime destek

Yıldızlar Yatırım Holding, toplumsal fayda odaklı çalışmalarını çalışanlarının aktif katılımıyla güçlendirmek amacıyla “Gönüllü Yıldızlar” kurumsal gönüllülük programını başlattı. Fehmi Yıldız Vakfı’nın sosyal etki çalışmalarını çalışan gönüllülüğüyle destekleyen program, Holding ve grup şirketlerinde görev yapan 5 bini aşkın çalışana toplumsal fayda projelerinde yer alabilecekleri ortak bir gönüllülük alanı sunuyor. Programın ilk çalışması, Koruncuk Vakfı’nın “Bir Çanta Geleceği Taşır” kampanyası kapsamında gerçekleştirildi. Farklı bütçe seçeneklerine göre hazırlanan kırtasiye setleri ve okul çantaları, tesislerde oluşturulan toplama noktalarında bir araya getirilirken, gönüllü çalışanların katılımıyla paketlenen eğitim materyalleri Koruncuk Vakfı aracılığıyla temel ihtiyaçlara ve eğitime erişimi risk altında bulunan kız çocuklarına ulaştırıldı.

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Fehmi Yıldız Vakfı aracılığıyla bugüne kadar toplum için kalıcı değer oluşturmayı hedefleyen birçok çalışmaya imza attıklarını belirterek, “Gönüllü Yıldızlar ile çalışanlarımızın bilgi, deneyim, beceri ve zamanlarını bir araya getirerek toplumsal faydaya dönüştürebileceğimiz ortak bir platform oluşturduk. İlk adımımızı Koruncuk Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz ‘Bir Çanta Geleceği Taşır’ kampanyası kapsamında düzenlediğimiz gönüllülük etkinliğiyle attık. Gönüllü Yıldızlar’ın çalışanlarımızın katılımıyla büyüyeceğine ve hepimizin gurur duyacağı, uzun soluklu bir iyilik hareketine dönüşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Sürdürülebilir gönüllülük kültürü hedefi

Gönüllü Yıldızlar'ın Fehmi Yıldız Vakfı'nın sosyal etki yaklaşımı doğrultusunda farklı projelerle faaliyetlerini sürdüreceğini kaydeden Yıldız, çalışanların yalnızca katılımcı olarak değil, bilgi, deneyim ve becerileriyle sosyal faydanın aktif bir parçası olmalarını amaçladıklarını söyledi. Yıldız, grup genelinde sürdürülebilir bir gönüllülük kültürü oluşturmayı ve çalışanların katkısıyla yaratılan toplumsal etkiyi daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.