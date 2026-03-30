Yılın en başarılı iş kadını Filiz Akkaş Demir oldu

ESRA ÖZARFAT / BURSA

“Yılın En Başarılı İş Kadını Ödülü (Ulusal)” Mapsis Metal Havacılık ve Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Akkaş Demir’e verildi. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, 17 yıldır geleneksel olarak düzenledikleri ‘BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri’ töreninin yalnızca BUİKAD’ın değil, Türkiye’nin kadın başarı hafızasının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Şençayır, “Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı yaklaşık yüzde 36’lar seviyesindedir. Yani potansiyelimizin yarısını bile kullanamıyoruz. Bursa’ya baktığımızda sanayi ve ihracatın kalbinde olmamıza rağmen kadın girişimci oranı yüzde 15-18 bandında, Türkiye’de üst düzey yönetici pozisyonlarında kadın oranı ise halen yüzde 20’lerin altındadır. Bursa gibi sanayisi yoğun illerde bu oran ise genelde yüzde 18-22 aralığındadır” diye konuştu.

“BUİKAD Özel Ödülü” ‘Kitap Kızları’na, ‘Türkiye’nin ilk F16 pilotu Berna Şen’e ve ‘Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne verildi. “Yılın Fark Yaratan En Başarılı Genç Girişimci Ödülü” Kız Code Kurucusu Müjde Esin’e verildi. “Yılın Kadını Destekleyen Şirketi Ödülü” ‘Uludağ İçecek’ adına İnsan Kaynakları Müdürü Gürkan Özken’e verildi.

“Bursa’nın En Başarılı Kadın Yöneticisi Ödülü” Yeşim Grup Spor Giyim Direktörü Gülsüm Birinci’nin, “Bursa’nın En Başarılı Girişimci İş Kadını Ödülü” Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşah Çeçener’in, “Bursa’nın En Başarılı İş Kadını Ödülü” ise upc Uzay Yüzey İşlem Firma Kurucusu Zarif Ayça Güler’in oldu.