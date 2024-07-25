Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 18 bin sanayi ürünü denetlendi

AA muhabirinin, Bakanlığın ocak-haziran dönemini kapsayan piyasa gözetimi ve denetimi verilerinden derlediği bilgiye göre, Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığının sorumluluğunda bulunan gruplarda 17 bin 964 sanayi ürününün denetimi yapıldı.

Bu ürünlerden 263 farklı ürün teste gönderildi, 250 ürün grubunda uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı.

Ürün gruplarında, 28'i otomotiv, 19'u elektrikli ekipmanlar olmak üzere 61 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi.

Uygunsuzluk tespit edilen 1955 ürün için toplam 44 milyon 309 bin 618 lira idari para cezası uygulandı.

Söz konusu dönemde en çok asansörler ve elektrikli ekipmanlar gruplarında denetim yapıldı.

Denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 10,9 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları yüzde 25,53 ile enerji verimliliği, yüzde 20,95 ile asansörler, yüzde 16,13 ile teleferik ve yüzde 11,42 ile basınçlı ekipmanlar oldu.

En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu ise 21 milyon 287 bin 603 lirayla asansörler, 13 milyon 547 bin 348 lirayla otomotiv, 4 milyon 598 bin 131 lirayla elektrikli ekipmanlar ve 1 milyon 538 bin 322 lirayla basınçlı ekipmanlar olarak kayıtlara geçti.

Metroloji Genel Müdür Yardımcılığının sorumluluğundaki denetlemeler

Söz konusu 6 ayda Metroloji Genel Müdür Yardımcılığı sorumluluğunda bulunan ürün gruplarında ise 921 bin 325 ölçü aleti denetlendi ve muayenesi gerçekleştirildi.

Bu yıl ocak-haziran döneminde 345 bin 420 gaz sayacı, 171 bin 505 takograf cihazı, 120 bin 354 tartı aleti, 93 bin 312 akaryakıt ve LPG sayaçları, 49 bin 7 ölçü transformatörü, 47 bin 457 su sayacı, 45 bin 707 taksimetre, 37 bin 719 elektrik sayacı, 8 bin 492 ısı sayacı, 1357 egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları, 866 motorlu taşıtlar için lastik basınç ölçeri, 128 kütle ölçüleri ve 1 diğer ölçü aletleri denetimden geçti.

Aynı dönemde hazır ambalajlı mamuller alanında 2 bin 413 ürün denetlemesi gerçekleştirildi.