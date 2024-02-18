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Yılın ilk ayında 533 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı'nın ocak ayında dahilde işleme izin belgesi verdiği firma sayısı 533 olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi
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Yılın ilk ayında 533 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında, geçen ay 533 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın ocak ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yılın ilk ayında 533 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 15 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

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