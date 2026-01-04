Yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı 5 Ocak'ta yapılacak
Yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanması bekleniyor.
ANKARA (EKONOMİ)
Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının 5 Ocak günü yapılacağı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıda gündemin;
-Lojistik Altyapının Geliştirilmesi ve Demiryolu-Liman Bağlantılarının Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalarda Mevcut Durum,
-Jeotermal Enerji Kaynakları, Kullanım Alanları ve Potansiyeli,
-Tarım Sektöründe Son Dönem Gelişmeler ve Tarımsal Desteklerin Etkilerinin Değerlendirilmesi olacağı kaydedildi.
Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılacak.