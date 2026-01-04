  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı 5 Ocak'ta yapılacak
Takip Et

Yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı 5 Ocak'ta yapılacak

Yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı 5 Ocak'ta yapılacak
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının 5 Ocak günü yapılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıda gündemin;

-Lojistik Altyapının Geliştirilmesi ve Demiryolu-Liman Bağlantılarının Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalarda Mevcut Durum,

-Jeotermal Enerji Kaynakları, Kullanım Alanları ve Potansiyeli,

-Tarım Sektöründe Son Dönem Gelişmeler ve Tarımsal Desteklerin Etkilerinin Değerlendirilmesi olacağı kaydedildi.

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılacak.

Bakan Bayraktar: Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük gaz anlaşması imzalandıBakan Bayraktar: Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük gaz anlaşması imzalandıEnerji