Yılın ilk 'Enflasyon Raporu' haftaya açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek "Enflasyon Raporu 2026-I Bilgilendirme Toplantısı"nın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-I’in tanıtımı amacıyla 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir.

Toplantı internet sitemizde bu sayfadan ve Bankanın resmi X (Twitter) ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacaktır.

Bilgilendirme toplantısını takip edecek basın mensupları ve ekonomistlerin kayıt işlemlerini 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 15.00‘e kadar Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Kayıt Sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Toplantı Programı:

10.30–11.00: Başkan Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu 2026-I’in Tanıtımına İlişkin Sunumu

11.00–11.30: Soru-Cevap Bölümü

Kamuoyunun bilgisine sunulur."