Yılın ilk enflasyonu bekleniyor: Beklentiler ne yönde?

5 Ocak Pazartesi saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı Tüketici fiyatları Endeksi (TÜFE) verisini açıklayacak.

Aralık ayı enflasyon verisi hem milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranlarının netleşmesi hem de ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele performansının görülmesi açısından kritik önem taşıyor.

2025’te enflasyonla mücadele öne çıkarken, yılın son ayında fiyat hareketlerinde hangi alanların yoğunlaştığı, 2026 yılına ilişkin para ve maliye politikalarının seyrine dair önemli sinyaller verecek.

Enflasyon beklentileri ne yönde?

TCMB, 2025 yılı son enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 bandına çıkarmıştı.

OVP’de de 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olmuştu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti. 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankette, yıllık bazda enflasyonun yüzde 31,07’den aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

ForInvest Haber’in anketine göre 2025 enflasyonunda ekonomistlerin beklentisi yüzde 30,96, Matriks Haber anketinde de yüzde 30,95 oldu.

Piyasa beklentileri, aralık ayında enflasyonda aylık bazda sınırlı bir artış, yıllık enflasyonda ise gerileme eğiliminin korunması yönünde şekilleniyor.

Gıda, ulaştırma ve konut kalemlerindeki fiyat gelişmeleri, manşet enflasyonun seyrinde belirleyici olacak. Yılın son ayında asgari ücret artışı, kur hareketleri ve enerji fiyatları da yakından izlenen başlıklar arasında yer alacak.

Zamlar ve para politikası

Açıklanacak veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan zam oranına ek olarak enflasyon farkı alacak. Bu nedenle aralık ayı verisi, yalnızca makro göstergeler açısından değil, hane halkı gelirleri bakımından da doğrudan etkili olacak.

Ekonomi yönetimi açısından bakıldığında, aralık enflasyonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumun korunup korunmadığını gösterecek son veri olma özelliğini taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası duruşu ve faiz kararları üzerinde de enflasyon gerçekleşmeleri belirleyici olmaya devam ediyor.

Enflasyon karnesi

Öte yandan, çekirdek enflasyon göstergeleri ile hizmet enflasyonundaki seyir, fiyatlama davranışlarının kalıcılığına dair ipuçları sunacak. Uzmanlar, özellikle hizmet kalemlerinde katılığın devam etmesinin dezenflasyon süreci açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, 2025 yılının genel enflasyon karnesi de netleşmiş olacak. Açıklanacak rakamlar, yeni yılın ilk aylarında atılacak ekonomi politikası adımlarına yönelik beklentilerin şekillenmesinde belirleyici rol oynayacak.