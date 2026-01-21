Yılın ilk faiz kararına rekor rezervler eşliğinde giriliyor

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası yarın yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu’nun yüzde 38 seviyesindeki politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 36,5’e çekmesi bekleniyor. Bu kararı Merkez Bankası tarihi zirvesini gören rezervlerin ışığında açıklayacak. QNB ekonomistlerinin hesaplamalarına göre toplam rezervler 205.1 milyar dolarla, swap hariç rezervler ise 78.6 milyar dolarla tarihi en yüksek seviyesine çıktı.

QNB ekonomistleri TCMB analitik bilançosundan yaptıkları hesaplamaları paylaştı. Buna göre toplam rezervler 16 Ocak haftasında 9 milyar dolar artışla 205.1 milyar dolara yükseldi. 16 Ocak haftası içerisinde bankaların TCMB’de zorunlu karşılık ve teminat depo çerçevesinde tuttukları döviz miktarının 0.9 milyar dolar artması, brüt rezervi olumlu etkiledi. Bunu hariç tutan net rezervin ise 8.1 milyar dolar artışla 91 milyar dolar olduğu hesaplandı. Swap hariç net rezerv de önceki haftaya göre 8.5 milyar dolar artışla 78.6 milyar dolara yükseldi. Rezervler tarihi en yüksek seviyelerine çıktı.

3.1 milyar dolar döviz alımı yaptı

Net rezerv içinde değerlendirilen yurt içi bankalarla yapılan satım yönlü swap hacminin 16 Ocak haftasında 0.4 milyar dolar artmasının, net rezervi olumsuz etkilediğini belirten QNB ekonomistleri altın fiyatlarının yükselmesinin ise net rezervde 2.6 milyar dolarlık artışa yol açtığını belirtti. Kamunun döviz mevduatı da incelenen hafta içerisinde döviz cinsi 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracının etkisiyle 2.8 milyar dolar yükseldi. Ekonomistler “Sonuç olarak, bu saydığımız işlemler net rezervin geçen hafta 5 milyar dolar yükselmesine neden olmuştur. Net rezervdeki değişimi dikkate aldığımızda, bunun dışında kalan işlemlerle toplamda 3.1 milyar dolar döviz alışı gerçekleştiğini hesaplıyoruz” dedi. 9 Ocak haftasında da Merkez Bankası 6 milyar dolar seviyesinde alım yapmıştı.

Beklenti 150 baz puan indirim

Güçlenen ve tarihi zirvelerini gören rezerv verileri sonrası yarın Merkez Bankası yılın ilk Para Politikası Kurulu kararını açıklayacak. Tüm anketlerde piyasanın Merkez Bankası’ndan beklentisi net: 150 baz puan indirimle politika faizinin yüzde 38’den yüzde 36,5’e düşürülmesi. Matriks Haber’in anketine katılan 31 banka ve aracı kurum ekonomistinin büyük çoğunluğu, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,50’ye çekmesini bekliyor. Ocak toplantısı için görüş bildiren 29 ekonomistin 25’i, haftalık repo faizinde 150 baz puanlık indirim öngörüsünde birleşti. Ekonomistlerin 3’ü 100 baz puanlık indirim, 1’i ise faizin sabit bırakılması beklentisini dile getirdi. Faiz indirimi beklemeyen tek ekonomist, ilk indirimin Mart 2026’da yapılacağını öngördü.

Karahan’ın vurguları yanlış okunmamalı

Uzmanlar son aylarda gelen görece ılımlı enflasyon verilerinin dezenflasyon sürecine olan güveni arttırdığını belirtirken ocak ayı enflasyon verisi henüz açıklanmasa da Merkez Bankası’nın elindeki öncü sinyallerin bu indirim döngüsünden çok da rahatsız olunmadığını gösterdiğini vurguladı. Bilgi veren bir kaynak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın son dönemde verdiği temkin mesajlarının da yanlış okunmaması gerektiğine dikkat çekerek adımların büyüklüğünün toplantıdan toplantıya değerlendirileceği vurgusunun yön değişikliği değil beklenti yönetimi olduğuna işaret etti. Karahan’ın enflasyonun ocak-şubat aylarındaki seyrine dair uyarısının da başka yöne çekilmemesi gerektiğini söyleyen kaynak ocak enflasyonunun otomatik zamlar nedeniyle tarihsel olarak zaten yüksek geldiğini ve bu yıl da yüzde 4 civarında gelmesinin kimseyi şaşırtmayacağını kaydetti. Piyasa beklentisi de enflasyonun yüzde 3,75-4 arasında gelmesi yönünde ocak ayında.

QNB Türkiye ekonomistleri de 150 baz puan indirim beklerken, Başkan Karahan’ın son sunumunda enflasyondaki düşüşün genele yayıldığı ve ana eğilimdeki gerilemenin iyileştiği; reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin fiyatlama davranışlarını desteklediği; enflasyonun önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebileceği ancak hizmetlerde düşen katılığın 2026 yılında dezenflasyonu destekleyeceği değerlendirmelerini yaptığını hatırlattı. Karahan’ın ihtiyatlı bir iyimserlik yansıtan açıklamalarının, faiz indirimlerinin önceki aya benzer şekilde devam edeceğini düşündürdüğünü vurgulayan ekonomistler yılın geri kalanında enflasyondaki düşüşe paralel kademeli indirimlerin süreceğini ve yıl sonunda enflasyon yüzde 23’e gerilerken politika faizinin yüzde 28’e ineceğini tahmin etti.

PPK sonrası Moody’s ve Fitch kararı bekleniyor

Haftanın son günü ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’in Türkiye kararını açıklaması bekleniyor. Moody’s Türkiye’nin kredi notunu “Ba3”, Fitch ise “BB-” olarak belirlemiş durumda. İki kurumda da notlar yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında yer alıyor. Not görünümleri de durağan. Matriks Haber’in anketine katılan 18 analistin tamamı Fitch’in değerlendirmesinde Türkiye’nin notunu “BB-” olarak koruyacağı öngörüsünde bulundu. Ankette 18 analistten 12’si görünümün “durağan”dan “pozitif”e yükseltileceği beklentisini dile getirirken, 6 analist ise “durağan” görünümün korunacağını söyledi. Moody’s’in ise kredi not ve görünümünü sabit tutması bekleniyor. Öte yandan 17 Nisan’da ise S&P’nin Türkiye değerlendirmesi var. Uzmanlar mevcut makro çerçevenin korunması, Batı ile ilişkilerde normalleşme sürerse görünümün olumluya çevrilmesi olasılığının çok yüksek olduğunu hatta not artışı bile gelebileceğini belirtti. S&P kredi notunu “BB-“ ve görünümü “durağan” olarak belirlemiş durumda.