Yılın ilk sekiz ayında 994 şirket konkordato talep etti: Geçen yılın toplamını yüzde 73 aştı

2025’te Türkiye’de konkordato başvuruları yükselişte. Yılın ilk sekiz ayında 994 şirket talepte bulunarak geçen yılın rakamını yüzde 73 geride bıraktı. Başvuruların yoğunluğu özellikle inşaat ve imalat sektörlerinde görüldü.

Oda TV'nin haberine göre; Türkiye’de son beş yılda toplam 2 bin 718 konkordato başvurusu yapılırken, 2025 yılı 994 başvuruyla rekor seviyeye ulaştı. Bu sayı, geçen yılın tamamına göre yüzde 73 artış anlamına gelirken, son iki yılda yapılan başvuru sayısı ise bin 565’e ulaştı.

İnşaat ilk sırada

Yılın ilk sekiz ayında inşaat sektörü 268 başvuruyla zirvede yer aldı. İmalat sanayi 214 başvuruyla ikinci sırada gelirken, toptan ve perakende ticaret 145 başvuruyla üçüncü sıraya yerleşti.

Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde 88, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 61, diğer hizmet faaliyetlerinde ise 52 başvuru gerçekleşti.

Enerji, madencilik, tarım ve finans gibi alanlarda toplam 159 başvuru kaydedildi.

"Elimizdeki malı satsak borcu kapatırız ama izin verilmiyor"

Sanayiciler, mevcut konkordato sisteminin firmalara geçici mühlet tanıyıp kayyım atanması üzerine kurulu olduğunu ve bu süreçte reel sektör borçlarının öncelikli olarak gözetilmediğini vurguladı.

Sistemde, firmaların ellerinde para veya mal bulunsa bile kayyum atanmasıyla borçlarını ödeyemediklerini belirten sanayiciler, “Elimizde mal var, piyasaya satsak bir günde borcu kapatabiliriz ama izin verilmiyor” ifadelerini kullandı.