Yılın son TCMB Enflasyon Raporu toplantısı ertelendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunu yardımcıları ile birlikte yaparken, beklentilere yönelik de belirleyici olan sunumlarda soru cevap ile açık bir iletişim sunuyor. Enflasyon Raporu 2024-III 8 Ağustos 2024 tarihinde yapılmıştı.

2024 yılı son enflasyon raporu toplantısının tarihi 31 Ekim 2024 olarak belirlenmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada, Başkan Dr. Fatih Karahan’ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle, Enflasyon Raporu 2024-IV’ün yayım tarihinin 8 Kasım 2024 olarak güncellendiği belirtildi.