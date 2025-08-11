Yıllık 30 bin ton üretim yapan Türkiye'nin kağıt devi konkordato ilan etti

2013 yılında Gaziantep merkezli olarak kurulan ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde üretime devam eden Konil Kağıt ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Yıllık yaklaşık 30 bin tonluk üretimi ile adındın söz ettiren geri dönüşüm şirketi, girdiği mali krizi atlatamayarak Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

Şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme, üç aylık geçici mühlet kararı vererek 3 konkordatı komiseri atadı. Davacı şirketin ve gerçek kişilerin ödemelerinin geçici komiserlerin onayına tabi tutulmasına karar verildi.

Şirketin bir sonraki konkordato duruşmasının 23 Ekim yapılacağı ilan edildi.

telgraf.net'in aktardığı bilgilere göre kararda, “Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 41*** sicil numarasında kayıtlı davacı Konil Kağıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 28********* T.C. Kimlik Numaralı Ali KONUKOĞLU hakkında, 07/08/2025 tarih saat 11:21'den başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği, Adı geçen şirket hakkında 05/08/2025 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2025/707 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 23/10/2025 günü saat 14:00'da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek hukukçu bilirkişi Dr. Öğretim üyesi Abdullah Erdoğan, Mali Müşavir Sedat Kılınç ve Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Fevzi Elmas'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine, Davacı şirketin ve gerçek kişilerin ödemelerinin geçici komiserlerin onayına tabi tutulmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.