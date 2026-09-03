Yıllıklandırılmış ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Türkiye’nin ağustos ayı ihracatı yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolarla rekor kırdı. Ocak-ağustos döneminde 185 milyar dolara ulaşan ihracat, yıllıklandırılmış bazda ise 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
Ağustosta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar oldu. Böylece ilk 8 ayda da 185 milyar dolar ile rekor rakama ulaşıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ağustosta ihracatımız, bir önceki aya göre yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıktı. Böylece en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştık. Ocak-ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı, ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu."
Cari fazla beklentisi
Ticaret Bakanı Bolat, 2026 yılı ağustos ayında cari işlemler dengesinde fazla verilmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Bolat, ağustos ayı için yaklaşık 4,1 milyar dolar cari fazla beklendiğini belirtti.