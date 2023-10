Yılmaz: Ders kitaplarına bakarsanız zor, ama doğru kompozisyonla mümkün

Takip Et

MERVE YİĞİTCAN / İSTANBUL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun kamu ve iş dünyasını bir araya getirdiği “Birlikte Daha Güçlü Gelecek Zirvesi” bugün gerçekleşti. Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada önemli mesajlar verdi. Konuşmasına başlarken Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhuriyet’in yüzyıllık birikimine işaret ederken, Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi’ndeki, “Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlanmadıkça eksik kalır” tespitine işaret etti. Cumhuriyetin aynı zamanda fırsat eşitliği demek olduğunu söyleyen Yılmaz, “Ben Bingöllü bir vatandaş olarak cumhurbaşkanı yardımcısı olabildiysem bu Cumhuriyet ile mümkün olmuştur” ifadesini kullandı.

Siyasi ve politika belirsizlikleri ortadan kalktı

Ekonominin belirsizliğin en alt düzeyde olması gereken bir alan olduğuna işaret eden Yılmaz, “Belirsizliğin olduğu yerde ekonomik gelişmeler darbe yiyor. Belirsizliğin kalkması ekonomi için en önemli konu” dedi. Bu noktada geride bıraktığımız aylarda iki önemli gelişme olduğuna değinen Yılmaz, bunlarda ilkinin genel seçimler olduğunu ve bu şekilde 5 yılı kapsayan bir süreçte siyasi belirsizliğin ortadan kalktığını vurguladı. Diğer önemli gelişmenin ise yeni hükümetin kurulur kurulmaz ortak akılla politika dokümanlarının hazırlanması olduğunu kaydeden Yılmaz; OVP, 12. Kalkınma Planı ve bütçe programı ile de politika belirsizliklerinin ortadan kalktığını dile getirdi. “Hem siyasi hem de politika belirsizliklerinin ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin arttığı bir dönemdeyiz” diyen Yılmaz, politika dokümanların 4 temel önceliği olduğunu vurguladı.

4 temel öncelik alanı

Bunları ‘afetlerin yaralarını sarmak ve ülkemizi afet risklerine karşı hazırlamak’, ‘fiyat ve istikrarını ve makro istikrarı sağlamak, enflasyonu tek haneye indirmek’, ‘büyümeyi ve istihdamı resesyona girmeden devam ettirmek’, ile ‘söz konusu tüm süreçlerde sosyal refahı korumak’ şeklinde sıralayan Yılmaz, deprem harcamalarıyla ilgili olarak, “Bu yıl afet yaralarını sarmak için 762 milyar lira kaynak ayırdık. Önümüzdeki yıl ise bu tutar 1,28 trilyon lira. Orta vadede de 3 trilyon lira merkezi bütçeden harcama yapacağız. Bunun büyük kısmı yatırım harcaması. Diğer yandan bütçede Marmara Bölgesi başta olmak üzere afet riski azaltıcı bir planlama da hazırladık. Riskleri azaltmak çok önemli… Bunun için büyük bir dönüşüme ihtiyaç var. Bu konuda ciddi ve yoğun çalışmalar yaptık. Birtakım yeni kurumsal düzenlemeler yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı oluşturduk. Önceden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda genel müdürlük iken artık kentsel dönüşüm başkanlığa dönüştü. Bunun yanında Meclis’te çok önemli bir kanun çalışması var, kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırıcı ve etkili hale getiren bir içerik söz konusu. Aynı zamanda ilgili başkanlık için kaynak oluşturacak bir yapı da olacak” şeklinde konuştu.

2025 itibarıyla daha düşük bütçe yükü göreceğiz

Şu anda önceliğin fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Çok yönlü politikalarla hareket ediyoruz. Merkez Bankası, güncellenmiş para politikalarıyla görev yaparken, mali politikalarla da fiyat istikrarına destek oluyoruz. Mali disiplini elden bırakmıyoruz. Bütçe açığı şu an biraz yüksek ama bunda çoğunlukla depremin tek seferlik yatırım harcamalarının etkisi büyük. Bütçeyi yapısal olarak bozmuyor. 2025’ten itibaren daha düşük yükler göreceğiz, daha rahat bir perspektife sahibiz. Ancak 2023 ve 2024 zorlayacak” dedi. Yapısal reformlarla tahkim edilmiş şekilde makro istikrarı güçlendirecek politikaların devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, “Geçmişte enflasyon tek haneye indi, bunun pozitif katkılarını Türkiye gördü. Yeniden kademeli şekilde enflasyon tek haneye inecek. 2024 ortalarından itibaren yıllık olarak düşüşleri göreceğiz. Aylık bazda ise düşüşler daha önceden görülecek. Yani 2024 ortasında yıllık bazda dezenflasyon sürecini göreceğiz” diye konuştu.

Büyüme ve istihdam ihmal edilemez

Enflasyonla mücadele ederken büyümenin ve istihdamın ihmal edilmeyeceğini kaydeden Yılmaz, “Pandemiye rağmen büyüyen ender ülkelerden biri Türkiye. 2020-22 yıllarını kapsayan 3 yılda dünya yüzde 7 büyürken, Türkiye kümülatif olarak yüzde 20 civarında büyüdü. İstihdamımız 6 milyondan fazla artış gösterdi. İhracatımız 170 milyar dolarlardan 255 milyar dolarlara geldi. Bu rakamlar reel ekonomi tarafında güçlü olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Fiyat istikrarını sağlarken resesyona düşmeme meselesi bizim için çok kıymetli” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifini gözden ırak tutmadan bunu yapıyoruz. Tarihi büyüme oranlarının altında olacak ama yine de Türkiye büyümesini sürdürecek. Ekonomistler soruyor, ‘Nasıl olacak’ diye. Ders kitaplarına bakarsanız zor, ama pratikte mümkün… Doğru bir kompozisyon oluşturursanız bunu mümkün hale getirebilirsiniz. Büyüme ağırlıklı olarak yatırım ve ihracattan olacak. Tüketim de belli bir denge içinde olacak, perspektifimiz bu. Nitelikli şekilde büyüme gayretinde olacağız.

Yüksek gelirli ülkeler sınıfına gireceğiz

OVP’de belirtildiği şekilde dönem sonunda ihracatı 300 milyar dolara, kişi başına düşen milli geliri de 15 bin dolara yakın bir seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, “Dünya Bankası’nın yüksek gelirli ülke eşiği 13 bin dolar civarında. Biz de dönem sonunda yüksek gelirli ülkeler sınıfına alt sıralardan da olsa gireceğiz. İnsani gelişmişlik endeksinden ilk 50’deyiz, planda hedef ilk 20’ye girmek… İhracat artacak, istihdam artacak ve bunları insanımız için yapıyoruz. Çalışma hayatından eğitim ve sağlığa kadar her alanda sosyal adaleti devam ettireceğiz. Sosyal refahı artırmak kalıcı amacımız. 81 ilde kapsayıcı bir büyüme için yola devam edeceğiz. Hiçbir program uygulanmadığı sürece değer taşımaz. Cumhurbaşkanımızın OVP’yi bizzat paylaşmasının ifade ettiği bir şey var, o da OVP’nin arkasındaki siyasi sahiplenme... Toplumsal ve siyasi sahiplenme olmadan programlar hayata geçmez. Bunları güçlü şekilde her iki taraftan sahiplenerek hayata geçireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bakanlar iş dünyasının sorularını yanıtladı

Cevdet Yılmaz’ın konuşmasının ardından toplantıda basına kapalı olarak bakanlar ve iş dünyası oturumu gerçekleşti. Oturumda Cumhurbaşkanı Yılmaz’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, ekonomi gündemini değerlendirip iş dünyası temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Ucuz ve uzun vadeli finansmana her zamankinden daha çok ihtiyacımız var

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, zirvenin açılışında gerçekleştirdiği konuşmada şu an da üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılması için pozitif bir gündem olduğunu, TİSK’in de bu süreçte elini taşın a altına koyacağını söyledi. Türkiye’nin hedeflerine daha fazla katma değer yaratarak ulaşacağına inandıklarını kaydeden Akkol, şu an şirketlerin birtakım problemleri olduğunu belirterek, “Daha fazla büyüme, daha fazla istihdam yaratma ve daha güçlü uluslararası rekabet için desteğe ihtiyacımız var. Dünyada baş döndürücü bir rekabet var. 200 ülke var. Her sektörde ciddi rekabet var. Ülkemizi bu rekabette daha etkin mücadele etmek işin devletimizin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

2024 ve 2025 yıllarının OVP’de görüldüğü üzere sıkı bütçe ve tasarruf yılı olacağına işaret eden Akkol, “Şirketlerimizi buna hazırlamaya çalışıyoruz. Koşullar şu anda finansmana erişimi zorlaştırıyor. Ucuz ve uzun vadeli finansmana her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

İşverenlerin rekabetçiliğini etkilemeyecek teşviklere ihtiyaç olduğunu kaydeden Akkol, “Bizim genç kaynağımıza uluslararası talep var. Kritik sektörlerde muazzam iş gücü açığı ile karşı karşıyayız. İstihdamda olmayan kadın ve gençleri yeni nesil teşviklerle iş dünyasına kazandırmak istiyoruz. İhracatı desteklemek için yeşil dönüşüm içinde olduğu teşviklere ihtiyacımız var. Yanı sıra STA’lar artırılmalı. Aynı zamanda sanayinin deprem dönüşümü noktasında oluşturulacak platformlara TİSK olarak liderlik yapmaya talibiz” ifadelerini kullandı.