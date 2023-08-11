Yılmaz, finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Eylül ayında kamuoyuna duyurulması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında istişareler sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Bankalar Birliği, kamu-özel sektör temsilcileri, banka genel müdürleri gibi finans kesimini temsil eden önemli aktörler katıldı.

Piyasalarda Yılmaz'ın finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıyı yakından takip etti.

Yılmaz: OVP'nin hedefi tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kritik toplantı hakkında yaptığı değerlendirmede, OVP'den en önemli beklentinin tasarruf oranlarının artırılmasına yönelik olduğunun altını çizerken; "OVP'nin hedefi tek haneli enflasyon, doğru politikaları takip ederek hedefe ulaşacağız" dedi.

OVP'de üç ayak olacak

Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda OVP'nin üç ayaklı olacağını belirterek, şu bilgileri vermişti: "Bir para politikasının genel çerçevesi var. Detayları tabii ki Merkez Bankasının uhdesinde. Maliye politikasının detayları var. Bütçe, bütçedeki rakamlar hepsi var OVP'de. Bir de tabii ki üçüncü ayak olarak yapısal dönüşümler var. Rekabet gücünü, verimliliği artırıcı, Türkiye'yi dünyada daha avantajlı konuma getirecek tüm değişim ve dönüşümler. Yapısal dönüşümler, vergi reformundan tutun eğitimdeki dönüşümlere, hukuk alanında özellikle ekonomiyi ilgilendiren değişikliklerden yatırım ortamını iyileştirmeye daha çok verimliliği, rekabet gücünü, ekonominin potansiyelini geliştirici her türlü köklü değişimi kapsıyor olacak."