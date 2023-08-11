Yılmaz: Finans sektörü OVP'ye destek vermeye hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldikten sonra önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, finans kesiminin yeni ekonomi politikaları konusunda memnun olduğunu belirterek, "Finans sektörü OVP'ye destek vermeye hazır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni finansal enstrümanlar konusunun gündeme geldiğinin altını çizdi. Yılmaz, "Önümüzdeki dönem çok daha fazla alternatif finansal enstrümanların geliştiği bir ülke olmak durumundayız" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

OVP önemli bir kilometre taşı, eylül ayının ilk yarısında toplumla paylaşılmış olacak

Enflasyonla mücadele ederken, resesyona düşmeme, yatırımı, üretimi, ihracatı devam ettirme çabamız var, bu ikisini aynı zamanda başarmak durumundayız.

Son dönemlerde yapılan miktar sıkılaştırmaları, yatırımı, ihracatı ve üretimi kapsamıyor, Merkez Bankamız bunları istisna kılıyor, burada net bir politika çerçevesi ortaya konmuş durumda.

Yatırıma dönük kredilerin devam etmesi için çalışma başlattık

Seçici bir anlayış içinde kredi çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yatırıma dönük kredilerin seçici bir şekilde devam etmesi konusunda çalışma başlattık, önümüzdeki dönemde açıklayacağız.

Yeni finansal enstrümanlar konusu gündemde

Yeni finansal enstrümanlar konusu gündeme geldi, düzenleyici kurumlarımız ve Merkez Bankamızın koordinasyonu içinde önümüzdeki dönem çok daha fazla alternatif finansal enstrümanların geliştiği bir ülke olmak durumundayız.

Sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak durumundayız.

Finans kesimi sadece parası olana para veren bir yapı olmamalı, teminat sorunu yaşayan ama iyi projesi olan, sermayesi olmasa da projesi ile finans arayan kesimlere de destek olan bir çerçevede gelişmeli, burada da bir mutabakat var

Teknokentlere yeni bir bakış geliştirmenin altı çizildi.

İlk konutu teşvik edecek mekanizmalar konuşuldu

Konut arzına ilişkin değerlendirmeler yapıldı, ilk konut edinimini teşvik edecek mekanizmalar üzerinde duruldu

Sabırla, doğru politikaları izlememiz gerekiyor.