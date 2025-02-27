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Yılmaz, Londra'da yatırımcılarla görüştü: Türkiye’nin yatırım potansiyelini vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'nin yatırım potansiyelini, ekonomik temellerini ve sunduğu fırsatları anlattı.

Haber Merkezi
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Yılmaz, Londra'da yatırımcılarla görüştü: Türkiye’nin yatırım potansiyelini vurguladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere temasları kapsamında uluslararası yatırımcılarla buluşmasında, Türkiye'nin yatırım potansiyelini, güçlü ekonomik temellerini ve sunduğu fırsatları ele aldıklarını belirterek, "Güçlü ekonomisi, sağlam finansal altyapı ve reform iradesiyle Türkiye, yatırımcı dostu bir merkez olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Afzhal Khan ile görüştü

Yılmaz, İngiltere-Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzhal Khan'ı kabul etti. Kabulde ticari ilişkileri daha ileri taşıyacak adımların değerlendirildiğini bildiren Yılmaz, "Görüşmemizde, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi, start-up ekosistemi, fintech ve dijital hizmetler alanında işbirliğimizi ele aldık. 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizle, Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığı her geçen gün daha da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı King ile ortak fırsatları görüştü

Yılmaz, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King ile finansal işbirliklerini ve sermaye piyasalarındaki ortak fırsatları görüştü.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere temasları kapsamında Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King ile bir araya geldiğini belirterek, "King ile finansal işbirliklerimizi ve sermaye piyasalarındaki ortak fırsatları değerlendirdik. Türkiye, kurduğu güçlü işbirlikleriyle bölgesinde finans ve yatırım için cazip bir merkez olmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

"Ülkemizi uluslararası yatırımcılar için cazip bir adres kılmaya devam edeceğiz"

Londra Borsası’nda düzenlenen Türkiye’de Özel Sermaye ve Yatırımlar Görünümü 2025 Konferansına katılan Yılmaz yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin yatırım ortamını, kısa ve orta vadede öngördüğümüz reformları ve sürdürülebilir büyüme stratejimizi paylaştık. Makroekonomik istikrarımız, yatırım dostu reformlarımız ve bölgesel üretim üssü olma vizyonumuz ile ülkemizi uluslararası yatırımcılar için cazip bir adres kılmaya devam edeceğiz. Programı düzenleyen Globalturk Capital’e, katkılarından dolayı Londra Borsası yetkililerine, ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi. 

 

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