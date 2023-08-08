Yılmaz: OVP önemli bir işlev görecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ekonomi ve İstişare Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunurken; "Eylül'de paylaşacağımız OVP'nin önemli bir işlev göreceğini düşünüyoruz" şeklinde vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, toplantıda fiyat istikrarının altı çizildiğini belirtirken; "Siyasi istikrar olmadan ekonomide istikrar olmuyor, öngörülebilirliğin artırması toplantıda önemli maddelerden biriydi" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı'nda finansal ve fiyat istikrarının altı çizildi
Siyasi istikrar olmadan ekonomide istikrar olmuyor, öngörülebilirliğin artırması toplantıda önemli maddelerden biriydi
Kamuda harcama tedbirlerinin alınması çok önemli
Eylül'de paylaşacağımız OVP'nin önemli bir işlev göreceğini düşünüyoruz
Doğru politikalar izlenmesi gerektiği konusunda anlayış birliği var
Bütçe açığının azalması için kamuda harcama tedbirlerinin alınması çok önemli
İç tasarruf oranlarını artırırsak cari açığı aşağıya çekmiş olacağız
Vergi konusunda reform beklentisi var
Vergi konusunda görüş birliği var, reform beklentisi var
Finansmana erişim konuşuldu, ihracatı, yatırımı ve üretimi artıracak noktalarda sıkıntı bulunmuyor
Para ve maliye politikalarının yanı sıra yolumuza yapısal reformlarla devam edeceğiz
Önümüzdeki süreçte özel ve kamu olarak bir araya gelmeye devam edeceğiz