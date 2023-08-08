Yılmaz: OVP önemli bir işlev görecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, toplantıda fiyat istikrarının altı çizildiğini belirtirken; "Siyasi istikrar olmadan ekonomide istikrar olmuyor, öngörülebilirliğin artırması toplantıda önemli maddelerden biriydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı'nda finansal ve fiyat istikrarının altı çizildi

Siyasi istikrar olmadan ekonomide istikrar olmuyor, öngörülebilirliğin artırması toplantıda önemli maddelerden biriydi

Kamuda harcama tedbirlerinin alınması çok önemli

Eylül'de paylaşacağımız OVP'nin önemli bir işlev göreceğini düşünüyoruz

Doğru politikalar izlenmesi gerektiği konusunda anlayış birliği var

Bütçe açığının azalması için kamuda harcama tedbirlerinin alınması çok önemli

İç tasarruf oranlarını artırırsak cari açığı aşağıya çekmiş olacağız

Vergi konusunda reform beklentisi var

Vergi konusunda görüş birliği var, reform beklentisi var

Finansmana erişim konuşuldu, ihracatı, yatırımı ve üretimi artıracak noktalarda sıkıntı bulunmuyor

Para ve maliye politikalarının yanı sıra yolumuza yapısal reformlarla devam edeceğiz

Önümüzdeki süreçte özel ve kamu olarak bir araya gelmeye devam edeceğiz