Yılmaz: Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi hala yüksek, düşüşün devamını bekliyoruz

ANKARA ( EKONOMİ) - 1.1 trilyon lira büyüklüğündeki ek bütçe kanun teklifini Meclis Genel Kurulu’na sunuşunu yapan Yılmaz, enflasyon oranlarını yeniden tek haneli seviyelere düşürmeyi önümüzdeki süreçte makroekonomik anlamda temel hedeflerinin olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Bankacılık sektörü sağlam yapısını korumaktadır. Sermaye yeterlilik Rasyosu (SYR) Mayıs 2023 itibarıyla yüzde 17,1 olup yasal oran olan yüzde 12'nin oldukça üzerindedir. Sektör yüksek likidite karşılama oranı ve pozitif net döviz pozisyonu ile ihtiyatlı duruşunu sürdürmektedir. Borçluluk oranlarında da yine olumlu bir tabloya sahip olduğumuzu ifade edebilirim. Uluslararası Ödemeler Bankası verilerine göre, kamu borcumuzun milli gelire oranı yüzde 32 civarındadır. gelişmekte olan ülke ortalaması yüzde 65,3, gelişmiş ülke ortalaması yüzde 108,7’dir. Türkiye toplam borçlarda bu anlamda avantajlı bir konumdadır. Hazine iç borçlanmasında TL cinsi borçlanmaya ağırlık verilerek dövizin ağırlığını azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

Deprem felaketine rağmen ekonominin güçlü sürdürülebilir yapısını koruduğunu belirten Yılmaz, böylelikle geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da özel tüketim ve toplam sabit sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye pozitif katkı yapmaya devam etmesini öngördüklerini ifade etti. Deprem felaketine karşın ihracatın güçlü görünümünü sürdürdüğünü söyleyen Yılmaz, şunları söyledi:

“Öncü verilere göre ilk 6 aylık ihracatımız 123,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla seyahat gelirlerimiz de 43,9 milyar dolar ile tarihi seviyelere yükselmiştir ve önümüzdeki dönemde rekor büyümeler beklediğimizi söyleyebilirim.

Diğer taraftan, bu yıl küresel ölçekte ve önemli ihracat pazarlarımızda ekonomik büyümenin geçtiğimiz yıla kıyasla daha düşük seviyelerde gerçekleşmesi beklentisi, ihracatımız üzerinde baskılayıcı bir unsurdur. Bununla birlikte, Ocak-Haziran dönemde ithalatımız 184,8 milyar dolar olarak kaydedilmiş olup, dış ticaret açığında mevcut seviyelerin yılın geri kalanında daha ılımlı seyretmesini bekliyoruz.”