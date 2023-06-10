Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili Yılmaz, "Müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan birtakım gelişmeler, ekonomik gelişmeler enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmaya bir sonuç çıkacak." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacağı açıklanmıştı.