  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Yeniden düşüş eğilimine girmiş durumda
Takip Et

Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Yeniden düşüş eğilimine girmiş durumda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona ilişkin "Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Yeniden düşüş eğilimine girmiş durumda
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yeniden düşüş eğilimine girmiş durumda"

"Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon." diyen Yılmaz, Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor... 

Ekonomi
Fitch, Emlak Katılım'ın notunu güncelledi
Fitch, Emlak Katılım'ın notunu güncelledi
İş Bankası/Hakan Aran: Para politikasıyla yapılacak şeylerin sınırına ulaştık
Para politikasıyla yapılacak şeylerin sınırına ulaştık
Bakan Kacır'dan AB'ye çağrı: İki alanda birlikte çalışmak zorundayız
İki alanda birlikte çalışmak zorundayız
Hollanda’dan Morgan Stanley’e ceza
Hollanda’dan Morgan Stanley’e ceza
Sarıgöl’de üzüm hasadı tüm hızıyla devam ediyor
Sarıgöl’de üzüm hasadı tüm hızıyla devam ediyor
Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı yıl bitmeden 30 bini aştı
Açlık sınırı yıl bitmeden 30 bini aştı!