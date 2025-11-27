Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Yeniden düşüş eğilimine girmiş durumda
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona ilişkin "Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Yeniden düşüş eğilimine girmiş durumda"
"Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon." diyen Yılmaz, Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Ekonomi